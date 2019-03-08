Звезды казахстанской эстрады подарили праздничный концерт многодетным матерям в Астане

Сегодня акиматом Астаны в Центральном концертном зале «Қазақстан» был организован праздничный концерт для многодетных матерей, посвящённый Международному женскому дню 8 марта, сообщает Astana.gov.kz
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Главными гостями концерта стали многодетные матери, обладательницы подвески «Алтын алқа», «Күміс алқа», женщины, воспитывающие детей с особыми потребностями. Перед началом представления им подарили цветы.
Программа концерта была насыщена творческими номерами различного жанра, от современных до традиционных казахских песен и танцев.
Своим талантом гостей вечера порадовали популярные казахстанские исполнители Ринат Малцагов, братья Жугунусовы, Али Окапов, Кайрат Баекенов и группа «Формат», Мадина Исламова, Айдар Амре и трио Z, которые посвятили женщинам песни о любви, доброте, материнской нежности.