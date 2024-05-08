Фильм «Лето 1941 года» бесплатно покажут в нескольких городах Казахстана

МКИ

В рамках недели военно-патриотического кино, посвященной Дню Победы, в кинотеатрах Алматы, Караганды, Шымкента и Талгара состоится бесплатный показ фильма «Лето 1941 года».



Фильм режиссера Бекболата Шекерова рассказывает о боях с партизанскими отрядами в годы Великой Отечественной войны. Кинокартина повествует о биографической истории выдающегося казахского деятеля, лейтенанта Ади Шарипова, отличившегося своей доблестью в годы ВОВ и возглавлявшего диверсионные группы.



Действие происходит в начале Второй Мировой войны. Третий Рейх только что напал на СССР. В Беларуси ведутся ожесточенные бои, и силы советской армии пока вынуждены только отступать. Именно в таком незавидном положении оказался молодой лейтенант из Казахстана Ади Шарипов.



Его взвод прикрывал отступление полка, но в итоге сам оказался в окружении врага на болоте. Несмотря на трудное положение, лейтенант создает партизанский отряд и дает нацистским оккупантам достойный отпор.



Неделя военно-патриотического кино стартует 9 мая 2024 года.