Столичный театр признан лучшим на международном фестивале комедии

Спектакль «№13» театра «ASTANA MUSICAL» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой стал лучшим на II Международном театральном фестивале комедии «Салем» в номинации «Лучший комедийный спектакль», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

По информации ведомства, в этом году фестиваль был посвящен 90-летию Народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, писателя-драматурга Сакена Жунусова.



В фестивале «Салем» приняли участие известные театры нашей страны, а также Азербайджанский государственный театр «Пантомим» и Стамбульский государственный театр Турции.

ASTANA MUSICAL представил комедию Рэя Куни «№13» и получил высокие оценки жюри.