Звезды собираются в дорогу

Стал известен список игроков хардового турнира ATP 500 Astana Open, который пройдет с 1 по 9 октября в столице нашей страны.

В Нур-Султане будет выступать целая россыпь звезд мирового тенниса. Так, заявочный лист возглавляет первый номер рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) россиянин Даниил Медведев.

Он родился 11 февраля 1996 года в Москве. Сейчас проживает в Монте-Карло (Монако). Теннисом занимается с шести лет. Профессиональную карьеру начал в 2014 году, в том же сезоне победив на нескольких турнирах ITF. В 2015-м впервые выступил на уровне ATP. Примечательно, что Медведев выступал на юниорских и мужских турнирах, которые проходили в Казахстане. Так, в 2010-м он играл в Усть-Каменогорске на турнире ITF Junior G3 (до 18 лет), а в июле 2016 года, будучи 171-й ракеткой мира, приезжал в Астану для участия в Кубке Президента РК, входящем в серию ATP Challenger.

Сейчас Даниил Медведев – чемпион турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США-2021), финалист трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (2019, 2021, 2022), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 14 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Помимо него, на корты также выйдут испанец Карлос Алькарас (4-я ракетка мира), Стефанос Циципас (5-й в мировом рейтинге), канадец Феликс Оже-Альяссим (8-й в рейтинге АТР), поляк Хуберт Хуркач (10-й), а также входящие в двадцатку лучших игроков планеты россиянин Андрей Рублев, итальянец Янник Синнер, аргентинец Диего Шварцман, испанец Роберто Бау­тиста Агут и болгарин Григор Димитров. Также выступят известный француз Гаэль Монфис (24-й рейтинга АТР), победители турниров Большого шлема – хорват Марин Чилич и швейцарец Стэн Вавринка. Отметим, что сеяные игроки начинают играть с первого круга.

Честь Казахстана на престижном турнире будут защищать Александр Бублик и Михаил Кукушкин, а в парном разряде – Андрей Голубев и Александр Недовесов.