Звезды тенниса играют в Алматы

Теннис
156
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Казахстан в четвертый раз принимает престижный международный турнир по настольному теннису «WTT Contender Almaty»

Фото предоставлено организаторами турнира

В Алматы со 2 по 7 сентября проходит международный турнир «WTT Contender Almaty» с призовым фондом 100 000 долларов США, сообщает Kazpravda.kz

В соревнованиях участвуют около 140 спортсменов из 21 страны мира, среди них Австралия, Вьетнам, Германия, Индия, Иран, Испания, Китай, Корея, Люксембург, Малайзия, Мексика, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Узбекистан, Франция, Япония и Казахстан.

У любителей этой игры из Алматы и гостей мегаполиса есть возможность посмотреть матчи таких звезд мирового настольного тенниса, как трехкратный чемпион Европы ТОП-16 Дарко Йоргич, японские таланты, победители чемпионатов мира Сора Мацуcима и Хонока Хасимото, а также серебряная призёрка Олимпийских игр Сяона Шань.

В составе сборной Казахстана примут участие 38 спортсменов.

По итогам первого игрового дня, в личном разряде участники соревновались в квалификации и среди казахстанцев в третий раунд вышли только Абдулла Мамай (Алматы), Владислав Захаров (Караганда), Искендер Харки (Жамбылская область).

Сегодня, 3 сентября, за выход в основную сетку соревнования они проведут матчи со следующими соперниками: Абдулла Мамай - Флориан Буррассо (Франция) Владислав Захаров - Юань Лицен (Китай), Искендер Харки - Лев Кацман (Россия).

В рамках турнира для зрителей и подписчиков будут проводиться розыгрыши призов. Медали будут разыграны в одиночных, парных и смешанных разрядах среди мужчин и женщин.
 

 

#турнир #теннис #звезды #WTT Contender Almaty

