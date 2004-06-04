05/06/04 - Правила Предоставления в аренду и доверительное управление водохозяйственных сооружений Законы 74

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2004 года, № 613 1. Общие положения 1. Настоящие Правила предоставления в аренду и доверительное управление водохозяйственных сооружений (далее — Правила) определяют порядок предоставления в аренду и доверительное управление водохозяйственных сооружений, находящихся в государственной собственности (далее — водохозяйственные сооружения), без права последующего выкупа. 2. Водохозяйственные сооружения могут передаваться в аренду или доверительное управление на срок от пяти до сорока девяти лет, в зависимости от сроков эксплуатации водохозяйственных сооружений, с учетом норм их амортизации, по согласованию с уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда (далее — уполномоченный орган). 3. Предоставление водохозяйственных сооружений в аренду и доверительное управление осуществляется путем проведения открытых тендеров. 4. Обязательным условием предоставления водохозяйственных сооружений в аренду и доверительное управление является их дальнейшее использование по целевому назначению. Использование водохозяйственных сооружений не по целевому назначению является основанием для расторжения договора аренды или доверительного управления по решению арендодателя или учредителя доверительного управления. При передаче в аренду и доверительное управление водохозяйственных сооружений устанавливаются требования: по доставке воды определенным категориям водопользователей по субсидированным тарифам (уменьшенным на размер субсидий); по обеспечению сохранения технологического цикла. 2. Предоставление водохозяйственных сооружений в аренду 5. Предоставление водохозяйственных сооружений в аренду осуществляется на возмездной основе. Расчетные ставки арендной платы по водохозяйственным сооружениям определяются и утверждаются арендодателем: по объектам республиканской собственности по согласованию с уполномоченным органом, государственным органом, уполномоченным на распоряжение республиканской собственностью, уполномоченным органом, осуществляющим контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии и защиты конкуренции; по объектам коммунальной собственности — с департаментами (управлениями) коммунальной собственности областей (городов Алматы и Астаны), уполномоченным органом, осуществляющим контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии и защиты конкуренции, и территориальными подразделениями уполномоченного органа. 6. В качестве арендодателя водохозяйственных сооружений, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении республиканских и коммунальных государственных предприятий, выступает предприятие-балансодержатель. 7. Решение о передаче в аренду водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, принимается на основании результатов проведенного тендера по согласованию с уполномоченным органом и государственными органами, уполномоченными на распоряжение республиканской собственностью и осуществляющими контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии и защиты конкуренции. 8. Решение о передаче в аренду водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности, принимается на основании результатов проведенного тендера по согласованию с акимами областей (городов Алматы и Астаны), уполномоченным органом, осуществляющим контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии и защиты конкуренции, и территориальными подразделениями уполномоченного органа. 9. В качестве организатора тендера выступает тендерная комиссия. 10. Тендерная комиссия по передаче в аренду водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, формируется арендодателем с включением в ее состав представителей уполномоченного органа, государственных органов, уполномоченных на распоряжение республиканской собственностью, осуществляющих контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии и защиты конкуренции, и других заинтересованных центральных и местных исполнительных органов. Состав тендерной комиссии по передаче водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности, формируется арендодателем с включением в ее состав представителей акимата областей (городов Алматы и Астаны), уполномоченного органа, осуществляющего контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии и защиты конкуренции, и территориального подразделения уполномоченного органа. 11. К участию в тендере на передачу в аренду водохозяйственных сооружений допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку и другие документы, входящие в состав тендерной документации. 12. Требования к тендерной документации, порядок подготовки, проведения и оформления результатов тендеров на передачу в аренду водохозяйственных сооружений определяются в соответствии с действующим законодательством. 13. Победителем тендера признается участник, предложения которого отвечают всем требованиям, содержащимся в тендерной документации, и взявший на себя обязательства по выполнению условий тендера. 14. На основании протокола о результатах тендера арендодатель заключает договор аренды с победителем тендера с включением в договор обязательств по выполнению условий тендера. В случае отказа победителя тендера заключить договор аренды на условиях тендера, арендодатель определяет победителя из оставшихся участников тендера (если число оставшихся не менее двух) либо принимает решение о проведении нового тендера. 3. Предоставление водохозяйственных сооружений в доверительное управление 15. Учредителем доверительного управления водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, выступает государственный орган, уполномоченный на распоряжение республиканской собственностью, а учредителями доверительного управления водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности, — областные (городов Алматы и Астаны) департаменты (управления) коммунальной собственности. 16. Передача водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности в доверительное управление, осуществляется по решению государственного органа, уполномоченного на распоряжение республиканской собственностью, на основании результатов проведенного тендера, по согласованию с уполномоченным органом и с уполномоченным органом, осуществляющим контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии и защиты конкуренции, а водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности, — по согласованию с акимами областей (городов Алматы и Астаны) и с уполномоченным органом, осуществляющим контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии и защиты конкуренции, и территориальными подразделениями уполномоченного органа. 17. Участниками тендеров по передаче в доверительное управление водохозяйственных сооружений, предназначенных для обслуживания сельскохозяйственных водопользователей, могут быть водопользователи, использующие земли сельскохозяйственного назначения, орошаемые, обводняемые, осушаемые одним водохозяйственным сооружением или устройством, а также объединения таких водопользователей. 18. Тендерные комиссии для проведения тендера создаются: по объектам республиканской собственности — государственным органом, уполномоченным на распоряжение республиканской собственностью; по объектам коммунальной собственности — областными (городов Алматы и Астаны) департаментами (управлениями) коммунальной собственности. 19. В состав тендерной комиссии включаются представители государственного органа, уполномоченного на распоряжение республиканской собственностью, или областных (городов Алматы и Астаны) департаментов (управлений) коммунальной собственности, уполномоченного органа, уполномоченного органа, осуществляющего контроль и регулирование деятельности в сфере естественной монополии и защиты конкуренции, предприятия-балансодержателя, а также других заинтересованных центральных и местных исполнительных органов. 20. Председателем тендерной комиссии является представитель государственного органа, уполномоченного на распоряжение республиканской собственностью, или областного (городов Алматы и Астаны) департамента (управления) коммунальной собственности. 21. Тендерная комиссия: 1) разрабатывает и утверждает регламент своей работы; 2) принимает решение о дате проведения тендера; 3) определяет условия тендера и критерии для выбора победителя; 4) определяет размер гарантийного взноса; 5) осуществляет публикацию извещения о проведении тендера; 6) проводит тендер; 7) определяет победителя тендера. 22. Заседания тендерной комиссии являются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов комиссии. Решения тендерной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов комиссии, при равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 23. Информационное сообщение о проведении тендера на передачу водохозяйственных сооружений в доверительное управление должно быть опубликовано не позднее 15 дней до объявленной даты проведения тендера в периодическом печатном издании на государственном и русском языках и включать следующие сведения: 1) условия тендера и критерии выбора победителя; 2) краткую характеристику объекта тендера; 3) дату, время и место проведения тендера; 4) сроки принятия заявок на участие в тендере; 5) порядок оформления участия в тендере; 6) размер гарантийного взноса и банковские реквизиты для его внесения (размер гарантийного взноса не может быть изменен после опубликования информационного сообщения). 24. Тендерная документация представляется в комплекте по запросу участника в порядке, определяемом тендерной комиссией. 25. Тендерная документация должна содержать следующие основные разделы: 1) сведения об объекте тендера; 2) требования по содержанию заявки и представляемым вместе с ней документам; 3) условия и порядок проведения тендера; 4) форму заявки на участие в тендере. 26. Регистрация участников тендера производится со дня публикации извещения о проведении тендера и заканчивается за один день до проведения тендера. 27. После публикации извещения о проведении тендера тендерная комиссия обеспечивает свободный доступ всем желающим к информации об объектах и условиях проведения тендера. 4. Проведение тендера на передачу водохозяйственных сооружений в доверительное управление 28. Водопользователи и объединения водопользователей, желающие принять участие в тендере на передачу водохозяйственных сооружений в доверительное управление, в установленные сроки представляют: 1) заявку на участие в тендере, содержащую согласие претендента на участие в тендере и его обязательства по выполнению условий тендера и заключению соответствующего договора; 2) документы, подтверждающие финансовые и технические возможности, его квалификацию; 3) бизнес-план по организации эксплуатации водохозяйственных сооружений и оказанию услуг водопользователям; 4) юридические лица — нотариально удостоверенные копии учредительных документов (учредительный договор и устав) и копию свидетельства налогоплательщика; физические лица — копию документа, подтверждающего право на осуществление предпринимательской деятельности, а также копии документов, удостоверяющих личность физического лица, и свидетельство налогоплательщика; 5) справку налогового органа об отсутствии налоговой задолженности; 6) копию платежного документа, подтверждающего внесение гарантийного взноса. 29. Прием заявок и регистрация лиц, желающих принять участие в тендере, производятся при наличии полного комплекта требуемых документов. 30. Основаниями для отказа в регистрации в качестве участника тендера являются: 1) представление неполного комплекта требуемых документов; 2) наличие налоговой задолженности перед государственным бюджетом; 3) представление документов с нарушением требований, установленных тендерными условиями. 31. Участник тендера: 1) участвует в тендере лично или через своих представителей на основании соответствующим образом оформленной доверенности; 2) бесплатно получает дополнительные сведения, уточнения по выставляемым на тендер водохозяйственным сооружениям; 3) предварительно осматривает водохозяйственные сооружения; 4) обращается в суд при нарушении его прав; 5) отзывает свою заявку на участие в тендере, сообщив об этом письменно тендерной комиссии за 3 дня до его проведения. 32. Если на момент окончания срока приема заявок (за исключением третьего и последующих тендеров) зарегистрировано не более одной заявки, тендер признается несостоявшимся. 33. В день проведения тендера на заседании члены комиссии вскрывают конверты с предложениями участников тендера и оглашают их предложения. Перед вскрытием конвертов члены комиссии проверяют их целостность, что фиксируется в протоколе заседания комиссии. При вскрытии конвертов и оглашении предложений присутствуют участники тендера или их уполномоченные представители. 34. После вскрытия конвертов и оглашения предложений тендерная комиссия удаляется на совещание для обсуждения и оценки предложений. Участники тендера (их представители) не присутствуют при обсуждении и оценке предложений. Итоги конкурса подводятся в срок не более десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 35. Победителем тендера признается участник, соответствующий критериям выбора победителя, и предложения которого, по решению комиссии, отвечают всем требованиям, содержащимся в тендерной документации, и являются лучшими в части выполнения условий тендера. 36. Критериями для выбора победителя тендера на передачу в доверительное управление водохозяйственного сооружения являются квалификационные данные победителя, технические и финансовые возможности для содержания и эксплуатации водохозяйственного сооружения. 5. Оформление результатов тендера 37. Заключение тендерной комиссии, определяющее победителя тендера, или иное решение по итогам тендера оформляются протоколом, подписываемым всеми присутствующими членами комиссии. Протокол, определяющий победителя тендера, подписывается также лицом, выигравшим тендер. 38. В протоколе должны содержаться следующие данные: 1) состав комиссии; 2) условия тендера; 3) критерии, в соответствии с которыми выбран победитель; 4) сведения об участниках тендера и их предложения; 5) победитель тендера; 6) обязательства сторон по подписанию договора доверительного управления. 39. Копия протокола о результатах тендера выдается победителю и является документом, удостоверяющим его право на заключение договора доверительного управления. 40. На основании протокола о результатах тендера с победителем заключается договор доверительного управления (далее — договор) на условиях, отвечающих предложениям, заявленным при участии в тендере. 41. В случае отказа победителя заключить договор на условиях, отвечающих предложениям, заявленным при участии в тендере, тендерная комиссия определяет победителя из числа оставшихся участников тендера (если число оставшихся не менее двух) либо принимает решение о проведении нового тендера. 42. Гарантийный взнос не возвращается: 1) если участник тендера откажется от своего предложения или изменит его до истечения срока тендера; 2) победителю тендера в случае его отказа заключить соответствующий договор на условиях, отвечающих предложениям, заявленным при участии в тендере. Во всех остальных случаях гарантийные взносы возвращаются в срок не позднее 10 банковских дней со дня окончания тендера, а если деньги поступили на счет после тендера, то в течение 10 банковских дней со дня их поступления. 43. Договор с победителем тендера заключается не позднее 10 календарных дней со дня подписания протокола тендера.