В данное время продолжается прием заявок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 8 по 10 октября 2025 года при поддержке Минкультуры РК в Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла состоится республиканский конкурс дирижёров, приуроченный к 100-летию со дня рождения народного артиста Казахстана и СССР, лауреата Государственной премии, народного героя, выдающегося кюйши, композитора и дирижёра Нургисы Тлендиева, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, цель конкурса — сохранение и популяризация традиций казахстанской дирижёрской школы, развитие профессионального мастерства молодых музыкантов, укрепление творческого сотрудничества, а также выявление и поддержка талантливых дирижёров.

Конкурс направлен на развитие национальной музыкальной культуры и повышение культурного имиджа Казахстана на международной арене.

К участию приглашаются молодые исполнители и студенты высших учебных заведений в области музыкального искусства в возрасте от 18 до 35 лет.

«Конкурс состоит из двух туров. Участники будут исполнять музыкальные произведения в сопровождении академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Нургисы Тлендиева. Выступления конкурсантов оценит компетентное жюри, в состав которого войдут ведущие специалисты в области дирижирования и музыкального искусства», — сказано в информации.

10 октября 2025 года в Большом зале филармонии имени Жамбыла состоится торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт с участием лучших конкурсантов.