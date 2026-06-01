Стартовал прием документов на госстипендии в сфере культуры

Принимать заявки от претендентов намерены до 1 августа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минкультуры объявило прием документов для участия в конкурсе на государственные стипендии в области культуры на 2026 год, сообщает Kazpravda.kz

В министерстве отметили, что госстипендии присуждаются деятелям культуры и искусства, внесшим значительный вклад в развитие отечественной культуры, а также в целях поддержки творческого потенциала и стимулирования дальнейшей профессиональной деятельности.

В конкурсе могут принять участие представители сферы культуры и искусства. Прием документов продлится до 1 августа.

Подробная информация о порядке подачи документов, перечне необходимых материалов, сроках приема, а также условиях и требованиях размещена по ссылке.