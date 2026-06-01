Отцу Димаша вручили орден «Парасат»

Культура
Дана Аменова
специальный корреспондент

Канат Айтбаев удостоился госнаграды от имени Президента

Фото: пресс-служба МКИ РК

В честь Дня работников культуры и искусства заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева от имени Главы государства вручила орден «Парасат» руководителю творческого центра «ДимашАли», композитору, продюсеру, музыканту Канату Айтбаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Аида Балаева отметила значимую роль Каната Айтбаева в развитии отечественной культуры и искусства, а также его вклад в поддержку и продвижение казахстанского музыкального творчества.

Орден «Парасат» вручается за значительные заслуги в развитии науки, культуры, литературы и искусства, а также за вклад в укрепление духовного и интеллектуального потенциала страны.

В министерстве отметили, что ранее в связи с личными обстоятельствами Канат Айтбаев не смог принять участие в торжественной церемонии награждения, состоявшейся в честь Дня работников культуры и искусства.

#отец #госнаграда #орден #Димаш #Канат Айтбаев

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
Стартовал прием документов на госстипендии в сфере культуры
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
От овощей до мобильной связи: как изменились цены за год в Казахстане
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Стартовал прием документов на госстипендии в сфере культуры
Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус:…
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаг…
Климатические системы Национального центрального музея моде…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]