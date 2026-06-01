Отцу Димаша вручили орден «Парасат»

В честь Дня работников культуры и искусства заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева от имени Главы государства вручила орден «Парасат» руководителю творческого центра «ДимашАли», композитору, продюсеру, музыканту Канату Айтбаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Аида Балаева отметила значимую роль Каната Айтбаева в развитии отечественной культуры и искусства, а также его вклад в поддержку и продвижение казахстанского музыкального творчества.

Орден «Парасат» вручается за значительные заслуги в развитии науки, культуры, литературы и искусства, а также за вклад в укрепление духовного и интеллектуального потенциала страны.

В министерстве отметили, что ранее в связи с личными обстоятельствами Канат Айтбаев не смог принять участие в торжественной церемонии награждения, состоявшейся в честь Дня работников культуры и искусства.