Казахстан одним из первых подписал соглашение с FIFA о реализации международного проекта FIFA Arena, направленного на развитие детско-юношеского футбола и создание равного доступа детей к современной спортивной инфраструктуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуре
.
В рамках инициативы в стране будет построено 100 мини-футбольных полей на базе общеобразовательных школ — крупнейший показатель среди всех стран-участниц.
«Первые площадки появятся уже в этом году в Хромтау и Кокшетау, а завершить программу планируется до 2027 года. Проект реализуется Казахстанской федерацией футбола при поддержке Министерства туризма и спорта РК.
Каждое поле будет иметь стандартные параметры FIFA: размеры 20×40 метров, покрытие из искусственной травы нового поколения (non-infill turf), встроенные ворота, периметральные панели и защитные сетки. Универсальная конструкция позволит устанавливать их на существующих школьных дворах и спортивных зонах», - говорится в пресс-релизе.
По данным ведомства, проект ориентирован прежде всего на малые города и сельские школы, финансирование обеспечивается FIFA.
Министерством туризма и спорта, Министерством просвещения, местными исполнительными органами оказывается полная организационная поддержка и сопровождение.
В последние годы при поддержке FIFA и УЕФА в стране была создана современная учебно-тренировочная база национальных сборных в Талгаре, построен Дом футбола и манеж в Астане, открыта частная база «БИІК» в Шымкенте и полноразмерный манеж в Костанае для клуба «Тобол».