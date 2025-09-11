100 мини-футбольных полей на базе школ построят в Казахстане за счет FIFA

Спорт
145

Казахстан одним из первых подписал соглашение с FIFA о реализации международного проекта FIFA Arena, направленного на развитие детско-юношеского футбола и создание равного доступа детей к современной спортивной инфраструктуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуре

.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках инициативы в стране будет построено 100 мини-футбольных полей на базе общеобразовательных школ — крупнейший показатель среди всех стран-участниц.

«Первые площадки появятся уже в этом году в Хромтау и Кокшетау, а завершить программу планируется до 2027 года. Проект реализуется Казахстанской федерацией футбола при поддержке Министерства туризма и спорта РК.

Каждое поле будет иметь стандартные параметры FIFA: размеры 20×40 метров, покрытие из искусственной травы нового поколения (non-infill turf), встроенные ворота, периметральные панели и защитные сетки. Универсальная конструкция позволит устанавливать их на существующих школьных дворах и спортивных зонах», - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, проект ориентирован прежде всего на малые города и сельские школы, финансирование обеспечивается FIFA.

Министерством туризма и спорта, Министерством просвещения, местными исполнительными органами оказывается полная организационная поддержка и сопровождение.

В последние годы при поддержке FIFA и УЕФА в стране была создана современная учебно-тренировочная база национальных сборных в Талгаре, построен Дом футбола и манеж в Астане, открыта частная база «БИІК» в Шымкенте и полноразмерный манеж в Костанае для клуба «Тобол».

#Казахстан #Спорт #футбол #школы #FIFA

Популярное

Все
«Маскарад» в Шымкенте
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Здесь все продумано до мелочей!
Праздник позитивных привычек
Горячие обеды – каждому школьнику
Капсулы здоровья... для коров
Вторая жизнь плантаций
Не просто стратегия, а шанс
Переходят на водосбережение
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Глава государства поздравил Kazinform
Завершается поливной сезон
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Закладывая основу эффективного партнерства
Запас прочности животноводства
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
В Кызылординской области началась уборка риса
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Казахстан стал шестым на чемпионате мира по стрельбе из лука
Казахстанцы завоевали «золото» на Кубке Азии по фехтованию …
Увеличить количество детских секций по сурдлимпийским видам…
Виктория Графеева вышла в полуфинал ЧМ по боксу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]