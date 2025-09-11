В рамках инициативы в стране будет построено 100 мини-футбольных полей на базе общеобразовательных школ — крупнейший показатель среди всех стран-участниц.

«Первые площадки появятся уже в этом году в Хромтау и Кокшетау, а завершить программу планируется до 2027 года. Проект реализуется Казахстанской федерацией футбола при поддержке Министерства туризма и спорта РК.

Каждое поле будет иметь стандартные параметры FIFA: размеры 20×40 метров, покрытие из искусственной травы нового поколения (non-infill turf), встроенные ворота, периметральные панели и защитные сетки. Универсальная конструкция позволит устанавливать их на существующих школьных дворах и спортивных зонах», - говорится в пресс-релизе.