«Классик» Нурасыл Аманалы вышел в финал рейтингового турнира в Монголии

В Улан-Баторе (Монголия) стартовал международный рейтинговый турнир по видам борьбы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Первыми на ковер вышли представители греко-римского стиля.

Казахстанец Нурасыл Аманалы в полуфинале весовой категории до 97 кг одержал победу над Минхо Ли (Южная Корея) со счетом 10:4. В финале он встретится с представителем Индии Нитешем.

Также в финальном блоке выступит Султан Асетулы. Он поборется за бронзовую медаль в весовой категории до 72 кг. Соперником будет Жанторо Мирзалиев.