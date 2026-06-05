Тринадцать медалей завоевал Казахстан на ЧА по гребле на байдарках и каноэ

Туркестан в эти дни принимает чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ среди молодёжи (U23) и юниоров (U18)

Фото: НОК РК

Во второй соревновательный день сборная Казахстана завоевала 13 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и одну бронзовую, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

U23

"Золото" : Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 1 000 м), Дмитрий Холмогоров (байдарка-одиночка, 1 000 м), Султан Шарапиев (каноэ-одиночка, 200 м), Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 200 м)

"Серебро": Полат Торебеков (каноэ-одиночка, 1 000 м), Мария Бровкова (каноэ-одиночка, 1 000 м), Ульяна Киселёва (каноэ-одиночка, 200 м)

U18

"Золото": Тимофей Таранов (байдарка-одиночка, 200 м), Эвелина Костенко (байдарка-одиночка, 200 м)

"Серебро": Богдан Носиков (каноэ-одиночка, 1 000 м), Тимофей Таранов (байдарка-одиночка, 1 000 м), Ксения Сломинская (каноэ-одиночка, 200 м)

"Бронза": Анна Емельяненко (байдарка-одиночка, 1 000 м)

Чемпионат продлится до 7 июня, добавили в НОК.