Норвежский прорыв Бибисары

Спорт,Шахматы
Аскар Султан

Лидер женской сборной Казахстана по шахматам, трехкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева близка к историчес­кому триумфу на престижнейшем международном супертурнире Norway Chess Women 2026.

Фото: instagram.com/bibisarachess/

В нынешнем сезоне знаменитый шахматный форум сменил прописку, переехав из города Ставангера в норвежскую столицу Осло. Наша 21-летняя соотечественница, впервые получившая приглашение на этот элитный двухкруговой турнир с участием шести сильнейших шахматисток планеты, за три тура до окончания соревнований единолично возглавляет гонку за золотом.

В рамках седьмого игрового дня казахстанский гроссмейстер белыми фигурами нанесла сокрушительное поражение сильной китайской шахматистке Чжу Цзиньэр. Эта стратегически важная победа в классической партии принес­ла Асаубаевой полноценные три очка. Теперь в активе Бибисары значатся 12,5 балла, что позволило ей упрочить лидерство и уйти в отрыв от грозных преследовательниц.

Наша спортсменка опережает идущую следом Дивью Дешмукх из Индии на 2,5 очка, а представительницу Украины Анну Музычук – на 3 балла.

Примечательно, что позади осталась и действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая, которую Бибисара сенсационно переиграла в первом круге.

Уникальность выступления казахстанского мастера зак­лючается в гроссмейстерской стабильности. Все свои классические партии на турнире Бибисара завершила без поражений, одержав ряд чис­тых побед, а в случае ничьих исход решался в «армагеддоне».

Именно в этих скоростных мини-дуэлях, где Асаубаева признана одной из лучших в мире, она и добрала важнейшие бонусные очки, уступив лишь однажды.

Общий призовой фонд соревнований в Осло состав­ляет 1 690 000 норвежских крон (порядка 160 тыс. долларов). Впереди казахстанку ждут три заключительных тура. Текущая форма нашей шахматистки поз­воляет рассчитывать на итоговую победу в этом престижнейшем мировом первенстве.

#шахматы #Бибисара Асаубаева #Норвегия

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