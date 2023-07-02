1000 актюбинских домбристов собрались сегодня на площади в Актобе (видео)
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1000 музыкантов разом сыграли известные кюи в Национальный день домбры в Актобе, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.
Кюи «Адай», «Сарыарқа», «Балбырауын» Курмангазы Сагырбайулы, «Ерке сылқым» Абдимомына Желдибаева, «Би күйі» Ахмета Жубанова исполнили домбристы со всего Актобе.
Такая же акция прошла в районах области в честь празднования Национального дня домбры.
В концертную программу также вошли театральные постановки.
Камерный оркестр областной филармонии исполнил народные эпосы и поэмы.