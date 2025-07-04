Канат и Светлана Айтбаевы выступят на концерте в честь Дня столицы

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

В преддверии праздника 5 июля исполнители отделения эстрадного вокала Государственной академической филармонии им.Е. Рахмадиева проведут концерт «Астана – арман қала», посвященный Дню столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В концерте примут участие известные деятели искусств и звезды эстрады: Майра Ильясова, Нуржамал Усенбаева, Канат и Света Айтбаевы, Арайлым Рахымкызы, Гульнур Оразымбетова, Улыкпан Жолдасов, Сундет Байгожин, Муратбек Хайролда, Фарида Жолдасова, Акимхан Маженов, Алтыншаш Мукатаева, Айдын Жумабай, Диана Май, Парасат Отан, Кымбат Жамбылбек, Дидар Сериккали, а также балет современного танца «ALEM».

В рамках вечера прозвучат такие известные песни, как «Астана арулары», «Астана кеші», «Армандастар», «Астана», «Су тасушы қыз», «Алтынай», «Мерекеңмен елім», «Қазақстан». Вход по билетам.

#праздник #концерт #День столицы

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