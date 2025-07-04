Одна из самых авторитетных мировых газет — британская The Guardian в рубрике «Лучшее фото дня» опубликовала фотографию с фестиваля ремесленников «Даламен үндес баба өнер», прошедшего в Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото: Элькин Эскипехливан / Анадолу

Эта фотография прошла отбор специальной редакционной группы The Guardian и вошла в число лучших снимков, отобранных со всего мира. Это — одно из свидетельств того, что отечественное ремесло и культура получают признание на мировом уровне. Автор фотографии — турецкий фотограф Элькин Эскипехливан.

Напомним, что международный фестиваль «Даламен үндес баба өнер» прошёл в городе Актау. В нём приняли участие ремесленники из различных регионов Казахстана и зарубежных стран, представившие свои работы. В рамках фестиваля были организованы ярмарки, выставки, мастер-классы, а также знакомства гостей с национальными традициями.

Главная цель фестиваля — популяризация традиционного искусства, привитие молодому поколению национальных ценностей и повышение престижа казахского ремесла на международной арене.