120-летие Ахмета Жубанова отметили концертом в Алматы

Музыка,Память
10

В Концертном зале Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы состоялся концерт «Ғасырлар пернесі», приуроченный к 120-летию со дня рождения академика Ахмета Жубанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: gov.kz

В программе вечера прозвучали произведения из музыкального наследия основоположника казахской национальной профессиональной музыки, выдающегося ученого, композитора и дирижера.

В концерте приняли участие заслуженный деятель Казахстана Толкын Забирова, солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Айдос Жабагин, Нематулло Зкруллаев, Азамат Шнаров, Асель Рахымжан и детский хор специализированной школы-интерната для одарённых детей имени А. Жубанова. За дирижёрским пультом выступили главный дирижёр оркестра, кавалер ордена «Құрмет» Абылай Тилепберген, а также Нуркен Аширев и Ерлан Дауренбеков.

В рамках вечера была представлена выставка «Ұлт рухын асқақтатқан тұлға» Мемориального музея Ахмета и Газизы Жубановых, входящего в состав Национального музея РК. В экспозиции посетители смогли увидеть архивные документы, редкие фотографии, рукописи, нотные издания и личные вещи выдающегося деятеля.

 

#Алматы #концерт

