Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»

Музыка,Lifestyle

Молодая певица Dara обошла главных фаворитов конкурса

Фото: Reuters

Болгария впервые в своей истории выиграла Евровидение-2026. Победу стране принесла певица DARA с песней Bangarang. По итогам голосования артистка набрала 516 баллов, уверенно опередив конкурентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vokrugsveta.ru 

Финал юбилейного, 70-го конкурса прошел в Вене. В этом году в нем приняли участие представители 25 стран. При этом еще до начала шоу конкурс сопровождался громкими скандалами и политическими дискуссиями. Сразу пять стран  Ирландия, Исландия, Нидерланды, Испания и Словения — отказались отправлять своих представителей в Вену, выступив против участия Израиля в конкурсе.

Несмотря на это, организатор конкурса – Европейский вещательный союз – неоднократно подчеркивал, что «Евровидение» остается аполитичным мероприятием.

Интересно, что главным фаворитом букмекеров перед финалом считалась Финляндия. Шансы страны на победу оценивались в 34–37%, а представлять ее приехали Линда Лампиниус и Пете Паркконен. Однако победу неожиданно одержала Болгария.

Как уточняется, песня Bangaranga, принесшая Болгарии первую победу на «Евровидении», появилась благодаря необычному сочетанию культурных мотивов.

По словам певицы, ее вдохновило ямайское слово bangaranga, которое можно перевести как «ураган», «шум» или «красивая неразбериха». DARA объединила эту идею с древним болгарским ритуалом кукери – танцем мужчин в мохнатых костюмах и с тяжелыми колокольчиками, которыми издавна отпугивали злых духов. Так появилась композиция, в которой смешались балканский фольклор, клубная электроника и карибские ритмы. Сама певица называет Bangaranga песней о внутренней силе и выборе любви вместо страха.

#победа #Болгария #«Евровидение-2026»

Популярное

Все
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Автор, продливший биографию человечества
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме
Токаев принял первого вице-премьера Нурлыбека Налибаева
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Поклонники Димаша из пяти стран Латинской Америки представи…
Картина на ковре: Николь Шерзингер впечатлил подарок казахс…
Названы финалисты «Евровидения-2026» в Вене
Объявлены победители международного вокального конкурса в А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]