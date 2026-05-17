Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»

Болгария впервые в своей истории выиграла Евровидение-2026. Победу стране принесла певица DARA с песней Bangarang. По итогам голосования артистка набрала 516 баллов, уверенно опередив конкурентов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vokrugsveta.ru

Финал юбилейного, 70-го конкурса прошел в Вене. В этом году в нем приняли участие представители 25 стран. При этом еще до начала шоу конкурс сопровождался громкими скандалами и политическими дискуссиями. Сразу пять стран – Ирландия, Исландия, Нидерланды, Испания и Словения — отказались отправлять своих представителей в Вену, выступив против участия Израиля в конкурсе.

Несмотря на это, организатор конкурса – Европейский вещательный союз – неоднократно подчеркивал, что «Евровидение» остается аполитичным мероприятием.

Интересно, что главным фаворитом букмекеров перед финалом считалась Финляндия. Шансы страны на победу оценивались в 34–37%, а представлять ее приехали Линда Лампиниус и Пете Паркконен. Однако победу неожиданно одержала Болгария.

Как уточняется, песня Bangaranga, принесшая Болгарии первую победу на «Евровидении», появилась благодаря необычному сочетанию культурных мотивов.

По словам певицы, ее вдохновило ямайское слово bangaranga, которое можно перевести как «ураган», «шум» или «красивая неразбериха». DARA объединила эту идею с древним болгарским ритуалом кукери – танцем мужчин в мохнатых костюмах и с тяжелыми колокольчиками, которыми издавна отпугивали злых духов. Так появилась композиция, в которой смешались балканский фольклор, клубная электроника и карибские ритмы. Сама певица называет Bangaranga песней о внутренней силе и выборе любви вместо страха.