Объявлены победители международного вокального конкурса в Астане

Музыка,Столица
148

Торжественный вечер объединил выступления артистов и лауреатов конкурса, а его главным событием стало объявление победителей

Фото: Минкультуры РК

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся Гала-концерт Международного вокального конкурса имени Розы Баглановой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Гран-при конкурса был присужден Медету Орынбаеву. Первое место завоевала Меруерт Желдибаева, второе место – Сакен Алимханов. Третье место разделили Эльвира Мамытова и Аян Байжигит.

Вечер открылся известной народной песней «Ах, Самара-городок», входившей в репертуар легендарной певицы. В праздничной программе приняли участие артисты «Қазақконцерта»: заслуженный деятель Казахстана Женис Искакова, отличник культуры РК Перизат Турарова, лауреат международных конкурсов Асылхан Шалкаров, а также лауреаты конкурса.

Лауреатам I, II и III степени были вручены дипломы, остальные участники получили сертификаты. Кроме того, от имени семьи Розы Баглановой специальные призы были вручены Айназ Рахимзадэ, Инне Троян, Мухаддас Алиевой и обладателю Гран-при Медету Орынбаеву.

Артисты «Қазақконцерта» и участники конкурса представили зрителям яркие музыкальные номера, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры. Особое место в программе заняли произведения из репертуара Розы Баглановой, чье творческое наследие продолжает вдохновлять новые поколения вокалистов.

#Астана #конкурс #победители #вокал

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Международный турнир PGL Astana 2026 стартовал в столице
Столичные школьники вошли в число лучших на международном ч…
Астанчан приглашают на очередную ярмарку выходного дня
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]