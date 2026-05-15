Объявлены победители международного вокального конкурса в Астане

Торжественный вечер объединил выступления артистов и лауреатов конкурса, а его главным событием стало объявление победителей

Фото: Минкультуры РК

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся Гала-концерт Международного вокального конкурса имени Розы Баглановой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Гран-при конкурса был присужден Медету Орынбаеву. Первое место завоевала Меруерт Желдибаева, второе место – Сакен Алимханов. Третье место разделили Эльвира Мамытова и Аян Байжигит.

Вечер открылся известной народной песней «Ах, Самара-городок», входившей в репертуар легендарной певицы. В праздничной программе приняли участие артисты «Қазақконцерта»: заслуженный деятель Казахстана Женис Искакова, отличник культуры РК Перизат Турарова, лауреат международных конкурсов Асылхан Шалкаров, а также лауреаты конкурса.

Лауреатам I, II и III степени были вручены дипломы, остальные участники получили сертификаты. Кроме того, от имени семьи Розы Баглановой специальные призы были вручены Айназ Рахимзадэ, Инне Троян, Мухаддас Алиевой и обладателю Гран-при Медету Орынбаеву.

Артисты «Қазақконцерта» и участники конкурса представили зрителям яркие музыкальные номера, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры. Особое место в программе заняли произведения из репертуара Розы Баглановой, чье творческое наследие продолжает вдохновлять новые поколения вокалистов.