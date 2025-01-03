120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста

Между прибывшими для его ареста правоохранителями и военными, охраняющими здание и главу государства, произошли столкновения

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В Южной Корее суд выдал управлению антикоррупционных расследований ордер на арест 31 декабря после того, как президент Юн Сок Ёль трижды не явился на допрос по делу о мятеже. Сотрудники правоохранительных органов республики 3 января прибыли в резиденцию Юн Сок Ёля для его ареста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Для ареста президента в резиденцию направили около 30 сотрудников управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих и 120 полицейских.

Между прибывшими для его ареста правоохранителями и военными, охраняющими здание и главу государства, произошли столкновения. Следователи при попытке проведения ареста президента республики миновали кордоны военнослужащих, теперь им предстоит договориться с охраной главы государства.

Начальник службы охраны лидера Республики Корея при предъявлении ордера на арест Юн Сок Ёля заявил, что обыск нарушит действующие законы. Противостояние охраны президента и объединенной следственной группы, которая пытается арестовать президента Юн Сок Ёля, длится более двух часов.

Адвокаты Юн Сок Ёля настаивают на том, что попытка прокуратуры осуществить его арест является незаконной. Позже юристы президента республики Ким Хон Иль и Юн Гап Гын прибыли в его резиденцию.

Препятствование аресту президента республики может рассматриваться как "соучастие в мятеже", заявил лидер фракции Демократической партии "Тобуро" в Национальном собрании (парламент) Пак Чхан Дэ.

В окрестностях резиденции проходит митинг в поддержку президента, в котором участвует порядка 1,2 тыс. человек.