Президент Южной Кореи снова не явился на допрос по делу о мятеже

По информации агентства Yonhap, правоохранительные органы подготовили список вопросов, ответы на которые могли бы занять весь день

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Президент Республики Корея Юн Сок Ёль во второй раз не явился на допрос в объединенную следственную группу по делу о мятеже, заведенному из-за событий военного положения 3-4 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Ранее правоохранительные органы пытались вручить Юн Сок Ёлю повестку, которая требовала от него явиться в офис Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих в Квачхоне к 10:00 по местному времени (06:00 по времени Астаны).

В то же время в управлении указывали, что готовы подождать еще.

«Допрос назначен на завтра в 10:00 утра, но мы готовы продлить ожидание», - сказал начальник управления О Дон Ун накануне.

Как передает Yonhap, управление решит, направлять ли третью повестку на допрос или подать заявление на ордер на арест, не ранее 26 декабря.

Юн Сок Ёль ранее не явился на допрос в объединенную следственную группу 18 декабря, и в прокуратуру - 15 декабря. Представители президента заявляли, что он вряд ли явится 25 декабря. По их словам, в приоритете для них слушания по импичменту в Конституционном суде. Южнокорейское законодательство допускает уголовное преследование действующего президента по обвинению в мятеже и государственной измене.

Юн Сок Ёля подозревают в превышении властных полномочий и организации мятежа в качестве лидера заговорщиков.

14 декабря парламент Республики Корея объявил президенту Юн Сок Ёлю импичмент, в результате чего его полномочия были приостановлены. Теперь Конституционный суд должен решить, подтвердить решение депутатов или восстановить его в должности.