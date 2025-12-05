Праздничная феерия в храме искусств раскрылась калейдоскопом разнооб­разных форматов, ярко демонстрирующих богатство театральных направлений и жанров – от глубоких научных дискуссий о мес­те театра в современном общест­ве до эксклюзивных арт-проектов и долгожданных спектаклей.

Каждый момент торжества напоминал о безграничной магии и великой силе сценического искусства. У входа посетителей встречали капельдинеры. В фойе играла классическая музыка, а яркие афиши, фотографии и фотозоны привлекали внимание гостей. Выступления артистов не просто украсили юбилей, но и наполнили его дополнительным символическим значением, мас­терски раскрывая новые грани богатой театральной традиции.

Праздничный марафон стартовал с научной конференции «Диа­лог классики и современнос­ти», модератором которой выступил заслуженный артист РК Бекпулат Парманов. На ней экс­перты обсудили актуальные вопросы истории театра и его репертуара. Затем состоялась презентация сборника стихо­творений актрисы Екатерины Максим «Все та же я...».

Кульминацией вечера стал перформанс «Магия, зажигающая сердца». Публика увидела захватывающее театрализованное представление, объединившее яркие фрагменты и музыкальные номера из лучших постановок театра.

Поздравления от заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой озвучил председатель Комитета культуры Ерлан Дакенов. Теплые пожелания артистам передало и руководство управления культуры города Астаны.

Советник-посланник посольства РФ в РК Александр Комаров передал поздравление от имени Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Казахстане Алексея Бородавкина. Глава Русского дома в Астане Ольга Филонова зачитала поздравление от руководителя Россотрудничества Евгения Примакова. К ним присоединились руководители других театров, а также бывшие сотрудники театра и звезды труппы.

В частности, заслуженная артистка Казахстана Наталья Косенко, служащая в старейшем столичном театре почти 50 лет, выразила благодарность зрителям за долгие годы, проведенные вместе. Заслуженный деятель РК, народный артист Кыргызстана Сергей Матвеев с теплотой вспомнил партнеров по сцене и поразмышлял о том, как сменяются поколения артистов.

– Юбилей нашего театра – действительно значимая дата, к которой все мы относимся с особым трепетом и пиететом. Это один из трех старейших театров, гордящихся славной историей и богатыми традициями. Безусловно, мы испытываем глубокое волнение, так как хочется внес­ти достойный вклад в славное наследие. Актерское мастерство эфемерно и сиюминутно. Хотя что-то может быть запечатлено на пленке, только придя на спектакль, зритель видит, что артисты всегда по-разному существуют на сцене. Кстати, сегодня подош­ла зрительница и вспомнила о спектакле «America for Russia подарила пароход», который шел десять лет назад. Было очень приятно, так как мне особенно дорога эта постановка, – сказала заслуженный деятель РК актриса и режиссер Людмила Крючкова.

В финале вечера под звуки торжественной песни о театре в исполнении известного композитора Евгении Терехиной на сцену вышли те, кто обычно остается за кулисами: художники, костюмеры, осветители, гримеры, бутафоры и другие невидимые творцы, которые удостоились заслуженных оваций.

Специальный проект «Ночь в театре: добро пожаловать в Закулисье!» позволил поклонникам театра увидеть изнанку сценичес­кой жизни. Артисты, режиссеры и мастера цехов провели для гос­тей эксклюзивные мастер-классы по ключевым дисциплинам: сценической речи, актерскому мастерству, вокалу, танцу, сценическому бою и гриму.

Занятия артистов включали в себя комплексную подготовку, в том числе дыхательную гимнастику, вокальные распевки, отработку хореографических элементов и упражнения на артикуляцию и другие практики, которые помогают им поддерживать профессиональную форму.

Мастерство мгновенного преоб­ражения продемонстрировала заведующая гримерным цехом театра Айнур Борончинова. Она показала, как создается сложный возрастной грим, когда за считаные минуты молодой превращается в старика.

По ее словам, создание причесок, париков, усов требует особой кропотливости и усидчивости. Айнур служит в театре уже 13 лет и считает свою работу очень ответственной, ведь от ее умелых рук во многом зависит, поверит ли зритель герою на сцене. «Язычники» – один из любимых спектак­лей, над которыми она работала. С этой постановкой горьковцы побывали на гастролях в Беларуси и Сербии, где иностранные зрители смогли оценить не только игру актеров, но и мастерство создания сценических образов.

Логическим продолжением тренингов стала поэтическая музыкально-пластическая композиция «Последнее дыхание зимы», созданная по произведениям актрисы Екатерины Максим. Особую атмосферу спектаклю придавал тот факт, что зрители смотрели его, находясь на сцене, становясь невольными соучастниками мистического ритуала.

По замыслу режиссера Олега Федоренко, камерная обстановка должна максимально погрузить зрителя в мир древнего славянского мифа о вечном противостоя­нии Ярилы (бога весны) и Мары (богини зимы). Постановка исследует цикличность человеческих чувств – от первой любви до предательства и возрождения. Через поэзию, музыку и выразительную пластику она напоминает о хрупкости доверия и о том, что отношения, как и природа, переживают зимы и весны. Спектакль утверждает: жизнь циклична, а умение прощать и начинать заново дает силы двигаться дальше.

Напомним, история Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького берет начало в 1899 году, когда на средства городской управы и купца Кубрина был заложен фундамент его здания. В 1939 году труппа получила постоянное помещение, а в 1959 году театру было присвоено имя Максима Горького. Юбилей театра стал не просто поводом оглянуться на славное прошлое, но и мощным импульсом для уверенного заявления о творческих планах. Театр продолжает свой славный путь, мастерски балансируя между вечной классикой и современностью, обещая зрителям в предстоящем сезоне множество новых, захватывающих постановок.

По словам художественного руководителя театра Игоря Седина, в преддверии Нового года театр порадует юных зрителей традиционными праздничными представлениями, которые обещают подарить настоящее ощущение чуда. Затем служители Мельпомены отметят юбилей заслуженного деятеля РК, народного артиста Кыргызстана Сергея Матвеева. Репертуар театра в этом сезоне обогатится спектаклями «Игра в джин», «Мастер и Маргарита». Кроме того, в рамках государственной программы готовится музыкально-поэтическая композиция, посвященная жизненному и творческому пути основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбайулы.

Несомненно, юбилейный сезон обещает стать подлинным триумфом искусства, полным новых свершений и открытий для жителей и гостей столицы.