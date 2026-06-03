Новое прочтение классики

Культура,Театр
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Мистика прорвалась в репертуар драматического театра им. К. Станиславского в Караганде. Здесь прошла премьера спектакля по мотивам одной из самых загадочный повестей Николая Гоголя – «Вий». Ее сюжет знаком каждому из нас со школьной скамьи.

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Это история об ученике киев­ской бурсы Хоме Бруте, который вместе с однокашниками возвращался домой на каникулы и столкнулся с нечистой силой. Старуха, хозяйка постоялого двора, превратившаяся в прекрасную девушку, оказалась ведьмой. Главный герой сумел противостоять ее чарам, отчего та погибла. Но ведьма ему отомстила, завещав три ночи читать псалтырь над ее гробом. И здесь бурсак встречается с воплощением зла, которого в народе прозвали Вием.

Мистическую драму на карагандинской сцене поставила режиссер из Санкт-Петербурга София Капилевич. Для нее «Вий» – это не страшная сказка, а история о человеке, который пытается сделать правильный выбор в ситуации, когда его окружает тьма.

– «Вий» до сих пор вызывает много споров среди литературоведов. Нет ни одного похожего мнения о том, что хотел сказать Гоголь этой мистичес­кой повестью, – рассказывает София Капилевич. – Меня же больше всего волнует вопрос природы добра и зла. Потому что в современном мире, к сожалению, нами часто правят агрессия и жестокость. Человечество эволюционирует, но при этом возвращается на те же самые круги. Вот об этом мне хочется порассуждать, порефлексировать.

Обойтись без рефлексии у зрителя вряд ли получится. «Почему Панночка стала ведьмой?», «Что такое Вий?», «Можно ли противостоять злу?» – такие вопросы сами собой возникают в голове. Этому способствуют полумрак сцены и музыка, от которой в душе появляется первобытный страх. Тут внезапно всплывают слова мудрого ректора бурсы о том, что зло –
внутри нас, а не снаружи.

Хому на карагандинской сцене играет Вадим Ахметов, его друзей Халяву и Тиберия – Александр Тисен и Виталий Мосин. Роль Панночки исполняет Александра Мартинс. Образ ректора бурсы воплощает Денис Цветков. А в облике Вия перед зрителями предстают артисты Жанна Асылбекова, Валентина Шматенко, Кирилл Пловайко и Богдан Пынка.

#Караганда #театр #спектакль #премьера #«Вий»

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