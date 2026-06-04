Театр снова дома

Культура,Театр
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Коллектив Уральского областного драматического театра им. А. Н. Островского вернулся в родные стены.

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

Напомним, в прошлом году в этом здании началась реставрация. Строители обновили кровлю, фасад, внутренние помещения, модернизировали коммунальные сети. Кроме того, театр получил современное сценическое оборудование.

– Сегодня мы оснащены по последнему слову техники, и это открывает совершенно новые возможности для постановок, – отметил директор театра Марат Калиев.

Уральский русский драмтеатр по праву считается старейшим в Казахстане. Его открытие сос­тоялось в сентябре 1859 года спектаклем одного из ведущих драматургов того времени – Александра Островского. Профессиональным он стал только через два десятилетия после основания. Здание, которое сейчас занимает творчес­кий коллектив, построено в 1940 году и является одним из красивейших памятников истории и
архитектуры Уральска.

Театр завершит свой 167-й сезон музыкальным спектак­лем по мотивам произведения Киплинга. А уже в новом сезоне зрителей ждут премьеры: «Горе от ума», «Шокан Уалиханов», а также совместная с камерным оркестром музыкальная биографическая постановка о Муслиме Магомаеве.

Полным ходом идет и капитальный ремонт Западно-Казахстанского областного казахского драматического теат­ра им. Х. Букеевой. В здании приведены в порядок кровля и подвальное помещение, полностью обновлены инженерные сети. Завозятся необходимые материалы для отделки сцены и фойе. Побывав на стройплощадке, аким области Нариман Турегалиев поручил увеличить количество рабочих и уделить особое внимание качеству работ. Руководству города также поручено обновить LED-экран перед театром. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в середине августа.

#уральск #реставрация #театр

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