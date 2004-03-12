13/03/04 - Комментарий

Государственно-правового отдела
Администрации Президента Республики Казахстан к
Закону «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный, Уголовно-процессуальный и
Уголовно-исполнительный кодексы Республики
Казахстан в связи с введением моратория на
исполнение смертной казни»
Закон Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в Уголовный,
Уголовно-процессуальный и
Уголовно-исполнительный кодексы Республики
Казахстан в связи с введением моратория на
исполнение смертной казни» направлен на
реализацию Указа Главы государства от 17 декабря
2003 года № 1251 «О введении в Республике Казахстан
моратория на смертную казнь». Вносимые им в
указанные законодательные акты поправки
предусматривают приостановление исполнения
приговоров о смертной казни на весь период
моратория, а также закрепляют статус и права
осужденных, на которых распространяется его
действие.
Поскольку сама смертная казнь, как вид
уголовного наказания, не отменяется, а лишь
приостанавливается исполнение выносимых судами
приговоров, под действие закона подпадают лица, в
отношении которых имеется приговор о смертной
казни, вступивший в силу до введения моратория
или во время его действия.
В соответствии с Законом лица,
подпадающие под действие моратория, будут
содержаться не в следственных изоляторах, как
это было ранее, а в одиночных камерах в тюрьме,
отдельно от других осужденных, отбывающих
наказание в виде лишения свободы.
Сам мораторий является бессрочным и
при необходимости может быть отменен. В связи с
этим, в случае отмены моратория, законом
гарантируется право осужденного на обращение с
заявлением о пересмотре приговора о смертной
казни, а также на подачу ходатайства о
помиловании независимо от того ходатайствовал
ли он об этом до введения моратория, либо во время
его действия или нет. При этом приговор о
смертной казни может быть приведен в исполнение
не ранее, чем по истечении одного года после
отмены моратория.
Закон вводится в действие по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.