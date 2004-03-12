13/03/04 - Комментарий

Законы
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Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан к Закону «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан в связи с введением моратория на исполнение смертной казни» Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан в связи с введением моратория на исполнение смертной казни» направлен на реализацию Указа Главы государства от 17 декабря 2003 года № 1251 «О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь». Вносимые им в указанные законодательные акты поправки предусматривают приостановление исполнения приговоров о смертной казни на весь период моратория, а также закрепляют статус и права осужденных, на которых распространяется его действие. Поскольку сама смертная казнь, как вид уголовного наказания, не отменяется, а лишь приостанавливается исполнение выносимых судами приговоров, под действие закона подпадают лица, в отношении которых имеется приговор о смертной казни, вступивший в силу до введения моратория или во время его действия. В соответствии с Законом лица, подпадающие под действие моратория, будут содержаться не в следственных изоляторах, как это было ранее, а в одиночных камерах в тюрьме, отдельно от других осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Сам мораторий является бессрочным и при необходимости может быть отменен. В связи с этим, в случае отмены моратория, законом гарантируется право осужденного на обращение с заявлением о пересмотре приговора о смертной казни, а также на подачу ходатайства о помиловании независимо от того ходатайствовал ли он об этом до введения моратория, либо во время его действия или нет. При этом приговор о смертной казни может быть приведен в исполнение не ранее, чем по истечении одного года после отмены моратория. Закон вводится в действие по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

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