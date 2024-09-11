Свыше 140 человек погибли в результате тайфуна «Яги» во Вьетнаме

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«Яги» считается сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за последние 30 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Рейтер со ссылкой на департамент по преодолению последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства Вьетнама, число погибших в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна выросло до 141 человека.

Во вторник агентство VNA со ссылкой на департамент сообщало о том, что число погибших от тайфуна «Яги», который считается сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за последние 30 лет, увеличилось до 127 человек, 54 человека пропали без вести, травмы получили 764 человека.