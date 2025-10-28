Автобус упал в пропасть, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

20 человек пострадали в результате ДТП, сообщила газета El Deber.

«Междугородний автобус упал в пропасть в понедельник... в департаменте Кочабамба, по меньшей мере 15 человек погибли и 20 пострадали», - пишет издание.

Первыми на место трагедии прибыли местные жители. Они старались помочь пассажирам. Автобус почти полностью уничтожен.

Водитель автобуса выжил. Полиция выясняет, было ли допущено превышение скорости.

Ранее более 60 человек погибли в Уганде в ДТП, еще более 40 человек погибли в ДТП в ЮАР.