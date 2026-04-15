Электроэнергию из птичьего помета производит казахстанская птицефабрика

Отечественные агропредприятия все увереннее осваивают технологии «зеленой» энергетики, превращая отходы производства в источник стабильного дохода. Биогазовые проекты становятся не только экологическим решением, но и экономически выгодным направлением развития агробизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ

Одним из показательных примеров является ТОО «Агрофирма Курма», где в 2018 году была успешно внедрена система переработки отходов птицефабрики в биогаз с получением электрической и тепловой энергии, а также биоудобрений.
Стоимость инвестиционного проекта составила 573 млн тенге.

"На сегодняшний день биогазовая станция перерабатывает до 150 тонн куриного помета в сутки. В процессе вырабатывается 22–23 тыс. м³ биогаза (с содержанием метана около 65%). Производство электроэнергии достигает 600 кВт в час, а объем выпуска органических удобрений — до 20 тонн в сутки.

В основе технологии — переработка органических отходов птицеводства. В процессе ферментации образуется биогаз, который используется для генерации электроэнергии. Параллельно производятся органические удобрения, применяемые на полях предприятия. Это позволяет снизить зависимость от импортной продукции и сократить производственные затраты", - говорится в сообщении.

За время эксплуатации станции произведено порядка 15 млн киловатт-часов электроэнергии. Благодаря реализации проекта предприятие ежегодно получает от 100 до 190 млн тенге дохода.

