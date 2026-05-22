Казахстан экспортировал 11,7 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте

По данным АО НК «Қазақстан темір жолы», с сентября 2025 года по 20 мая 2026 года объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 11,7 млн тонн, что на 13,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (10,3 млн тонн), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Рост экспортных поставок отмечается по ключевым направлениям Центральной Азии и Афганистана. В частности, экспорт в Узбекистан увеличился на 39,5% — с 3,5 млн тонн до 4,8 млн тонн. Поставки в Кыргызстан выросли в 1,5 раза — с 297 тыс. тонн до 457 тыс. тонн.

Значительный рост также зафиксирован по направлению Афганистана — в 2,3 раза (с 1,3 млн тонн до 3 млн тонн. Экспорт в Туркменистан увеличился на 47,7% — со 130 тыс. тонн до 192 тыс. тонн.

Положительная динамика свидетельствует о высоком спросе на казахстанскую зерновую продукцию на внешних рынках, а также об эффективности принимаемых мер по развитию экспортной логистики и расширению торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.