Поливной сезон проходит штатно

Сельское хозяйство
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Но риски маловодья сохраняются

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан вступает в вегетационный период 2026 года в условиях сохраняющегося дефицита воды в ряде южных регионов. Возможное маловодье прогнозируется в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях, бороться с которым предстоит за счет ранее накопленных запасов поливной воды.

Об этом на площадке СЦК сообщил председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК Сейлбек ­Нурымбетов. По словам отрас­левого экс­перта, последствия засушливого 2025 года продолжают влиять на нынешнюю водную обстановку. Согласно прогнозам, в бассейне реки Сырдарьи объем стока на территорию Казахстана составит около 70% от средне­многолетней нормы.

– Ожидаемый объем стока соответствует маловодным условиям и создает риск дефицита водных ресурсов в среднем и нижнем течении бассейна, – отметил Сейлбек Нурымбетов.

Пониженная водообеспеченность также ожидается в бассейнах рек Шу и Талас. В связи с этим лимит водопользования здесь снижен с 1,2 млрд до 900 млн кубометров воды. Вмес­те с тем в бассейне реки Или прогнозируется нормальный и даже повышенный уровень водности – выше среднемноголетних значений на 30–60%.

Несмотря на неблагоприятный прогноз по отдельным направлениям, объем накопленной воды остается достаточным для благополучного прохождения вегетативного периода. По состоянию на 18 мая в водохранилищах южных регионов аккумулировано 26,2 млрд кубометров воды – на 1 млрд больше, чем год назад.

– В целом к началу вегетации все подготовительные работы завершены, – подчеркнул глава комитета. Для орошения сельскохозяйственных земель в нынешнем сезоне планируется использовать около 11 кубических километров воды. Это позволит обеспечить полив 1,2 млн гектаров посевных площадей, из которых почти миллион гектаров приходится на пять южных регионов республики.

В межвегетационный период филиалы «Казводхоза» очистили от ила 1 840 погонных километ­ров ирригационных каналов, реконструировали 680 км оросительных сетей и отремонтировали 375 гидротехнических сооружений. В этом году планируется очистить более 2 200 км каналов и отремонтировать еще 394 гидросооружения.

Одновременно государство усиливает поддержку водосбережения. На возмещение инвестиционных затрат и субсидирование стоимости поливной воды в 2026–2028 годах предусмотрено ассигновать 228,1 млрд тенге – в четыре раза больше по сравнению с предыдущим трехлетним периодом.

Продолжается и цифровизация отрасли. В южных регионах автоматизируются ирригационные каналы, а договоры на подачу воды переводятся в электронный формат. Уже заключено более 25 тыс. электронных договоров с аграриями.

Цифровой контроль позволяет выявлять нарушения. С начала года космомониторинг обнаружил в Туркестанской области 39 фактов незаконного забора воды. По данным министерства, для орошения 197 га земель без договоров было использовано около 790 тыс. кубометров воды.

– Борьба против черного рынка поливной воды ведется в рамках совместной с Генеральной прокуратурой дорожной карты по его искоренению, – сообщил Сейлбек Нурымбетов.

В министерстве заверили, что ситуация во всех водохозяйственных бассейнах республики находится под постоянным контролем и в настоящее время вегетационный период проходит в штатном режиме.

