Первая единая программа

Сегодня в Казахстане живут 6,9 млн детей – это больше трети всего населения страны. При этом наблюдается устойчивая демографическая динамика: за последние 10 лет численность несовершеннолетних увеличилась на 1,5 млн человек.

От условий их воспитания и развития напрямую зависит будущее государства, поэтому в прошлом году на заседании IV Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение – создать первую единую программу «Дети Казахстана». Велась скрупулезная работа под руководством Государственного советника Ерлана Карина совместно с Правительством, Комитетом по охране прав детей и государственными органами, акиматами, а также при непосредственном участии ЮНИСЕФ. Обсуждения прошли во всех регионах страны с привлечением экспертов, региональных уполномоченных по правам ребенка, представителей более чем 500 НПО, чьи предложения также были отражены в итоговом документе.

Во вторник Правительство приняло единую концепцию «Дети Казахстана», направленную на системную защиту прав и интересов подрастающего поколения. Данное событие оценили в Международной организации защиты детей, действующей под эгидой ООН (ЮНИСЕФ), подчеркнув, что это важная веха на пути к обеспечению равных возможностей, защиты и счастливого детства для каждого ребенка.

Очевидно, что это масштабная нацио­нальная стратегия, в которой сформировано видение на предстоящие годы по обеспечению прав детей. Она предполагает самые разные меры – от цифрового сопровождения маршрута ребенка, поддержки и повышения ответственности родителей до развития детской инфраструктуры.

Системный подход и ответственность

Подробнее о новой концепции мы беседуем с уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан Динарой ЗАКИЕВОЙ.

– Динара Болатовна, расскажите, пожалуйста, какие сферы затрагивает концепция «Дети Казахстана».

– Во-первых, в концепции объединены и систематизированы на законодательном и институциональном уровнях все существующие механизмы обеспечения прав детей в сфере безопасности, социальной защиты, здравоохранения, образования.

Во-вторых, на основании проведенного анализа выделена 71 актуальная проблема и подготовлен соответствующий план действий, состоящий из 158 конкретных шагов, в том числе – разработка шести законопроектов, двух постановлений Правительства, распоряжения Премьер-министра, 23 приказов с финансированием в размере 1,3 триллиона тенге на 2026–2030 годы.

– Вопросы безопасности детей – пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем в разрезе задач концепции. Да, многое уже сделано: есть законодательная база в части неотвратимости наказания за преступления против детей, во всех регионах действуют уполномоченные по правам ребенка, работает единый контакт-центр 111 и так далее. Как будет продолжена эта работа?

– Действительно, обеспечение безопас­ности – это один из ключевых блоков концепции «Дети Казахстана». Ему отведены 82 конкретные меры плана из 158. Касаются они 39 актуальных вопросов профилактики нарушений прав детей, преступлений в отношении них, среди несовершеннолетних, суицида, ранней беременности, прав детей-мигрантов, защиты от негативных явлений в цифровой среде.

Но самое важное, что это большое направление предусматривает обеспечение качества функционирования тех механизмов, которые уже были введены в течение последних двух лет десятью принятыми законами в соответствии с поручениями Главы государства. Например, через обучение и внедрение в работу создаваемых во всех регионах управлений по защите прав детей стандартов кейс-менеджмента и индивидуального сопровождения ребенка в рамках уголовного процесса. Решить вопрос обеспечения качества работы и привлечения соответствующих специалистов поможет повышение доплат за особые условия труда педагогам-психологам и сотрудникам органов опеки. Предусмотрено введение часа психолога в расписание детей. Немаловажно, что будет создана единая цифровая платформа для диагностики суицидальных намерений и насилия, разработан и утвержден порядок проведения ежегодной психологической диагностики воспитателей дошкольных организаций и предшкольных классов и многое другое.

– А если говорить о создании инфраструктуры, зафиксированы конкретные цифры?

– Безусловно, например, 76 мер плана действий касаются здравоохранения, социальной защиты и поддержки семьи, образования. Здесь уделяется внимание развитию инфраструктуры и услуг для детей, в том числе строительство десяти новых и оснащение действующих детских больниц и организаций родовспоможения медицинским оборудованием. Так, сегодня в девяти областных детских больницах нет МРТ, и ребятишки проходят обследование либо в частных, либо во взрослых клиниках, стоят в очередях. Кроме того, предполагается строительство девяти новых перинатальных центров, открытие 19 центров реабилитации в сфере здравоохранения и социальной защиты для детей с особыми потребностями.

Для охвата несовершеннолетних дополнительным образованием и спортом в сельской местности предусмотрено открытие нескольких тысяч бесплатных кружков и секций на базе домов культуры и клубов в сельской местности. Кроме того, планируется создание малокомплектных спортивных комплексов в тех селах, где пока отсутствует спортивная инфраструктура для детей.

Также актуален вопрос надворных санитарных узлов в школах – пока их 2009 в стране. Поэтому предусмотрена подготовка в региональном разрезе конкретных планов ликвидации надворных санитарных узлов в корреляции с проведением водопроводов и канализации.

Требует внимания и состояние учреж­дений для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день 48 из 111 организаций для проживания несовершеннолетних этой группы нуждаются в капитальном ремонте. Будет разработан план ремонта и оснащения этих учреждений, а также совершенствование норм обеспечения одеждой и обувью воспитанников данных организаций.

– Вы упомянули такое направление, как поддержка семьи. Что входит в этот блок программы?

– Сегодня в Казахстане уже предусмотрено 49 видов социальной поддерж­ки и 15 видов социальных выплат и пособий, направленных на укрепление института семьи и поддержку подрастающего поколения.

Программа «Дети Казахстана» также включает в себя комплекс мер, направленных на подготовку родителей и повышение их ответственности. В том числе предусмотрено цифровое сопровождение маршрута ребенка, информирование о государственных услугах, положенных детям от рождения до 18 лет, – на базе портала egov.kz и в мобильном приложении в разделе «Дети». Еще один пункт – это создание обязательного интерактивного курса по ответственному родительству.

Для поддержки семей предусмотрено стимулирование работодателей, увеличивших возраст ребенка с 1,5 до 3 лет для предоставления родителю права на сокращенный рабочий день. Будет обсуждаться и такой вопрос, чтобы работающим мамам или папам предоставлялся ежемесячный трехчасовой оплачиваемый отгул для участия в родительских собраниях и школьных мероприятиях.

Поэтапное внедрение бесплатного проезда в общественном транспорте уже поддержали 13 регионов.

В сфере социальной защиты актуальным вопросом является поддержка детей из малообеспеченных семей и детей с инвалидностью. Сегодня 196 тысяч несовершеннолетних проживают в семьях, получающих адресную социальную помощь. Для улучшения их положения планируется пересмотр подходов к оказанию мер государственной поддержки таким семьям с детьми и воспитывающих детей с инвалидностью – с учетом оценки социально-экономической уязвимости.

– Над чем предстоит работать, чтобы улучшить жизнь семей, воспитывающих детей с инвалидностью или имеющих особенности со здоровьем?

– В нашей стране 120 тысяч детей с особыми потребностями, и потому отдельное внимание уделяется пересмотру пакета мер для воспитывающих их родителей. Речь идет в том числе о стимулирующих мерах для работодателей по поощрению неполной или гибкой занятости таких сотрудников. Важное направление – внедрение инновацион­ных технологий в области оказания протезно-ортопедической помощи детям, вопросы расширения перечня техничес­ких средств реабилитации для детей с инвалидностью.

Также концепцией предусмотрено поэтапное расширение пренатального скрининга для выявления наследственно-генетических заболеваний, в том числе на спинальную мышечную атрофию, миодистрофию Дюшенна.

Предстоит разработка и утверждение плана мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями, а их в Казахстане более 21 тысячи, детям с эпилепсией, плана мероприятий по организации паллиативной помощи несовершеннолетним. Эти вопросы достаточно остро стоят на сегодняшний день.

– В самом начале работы над концепцией не раз заявлялось о том, что будет не только проведен анализ законодательства и существующей инфраструктуры, но и изучены конкретные кейсы. Тяжелые ситуации, вызывающие резонанс в обществе, в которых пострадали дети, повлек­ли за собой какие-то предложения, включенные в концепцию для системного решения проблем?

– В целом в процессе подготовки была изучена правоприменительная практика специалистов, экспертов на местах и конкретные случаи, как обсуждаемые в обществе, так и не освещенные, для того чтобы выделить основные задачи для совершенствования либо разработки подходов и, соответственно, недопущения подобных ситуаций. Такой анализ проведен по всем актуальным проблемам во всех сферах.

Например, в прошлом году произошла трагическая смерть мальчика на стройке, где он подрабатывал. Законодательство допускает заключение трудовых договоров с несовершеннолетними при достижении 16 лет, но при соблюдении определенных требований и критериев. За нарушение норм также предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе. Однако все еще фиксируются случаи незаконного привлечения к труду несовершеннолетних. В связи с этим в плане концепции предусмотрено рассмотрение ужесточения требований и ответственности не только работодателя, так как это может быть субподрядчик, но и собственника объекта, на территории которого произошло незаконное привлечение ребенка к работе и не была обеспечена его безопасность.

Также актуальна проблема ДТП, несчастных случаев на водоемах и других ситуаций, когда погибают дети. Мы теряем более тысячи детей в год в результате таких причин. В прошлом году 239 детей выпали из окон, 45 из них погибли. Был изучен международный опыт, и в плане мер предусмотрена выработка подходов по обеспечению безопасной и дружественной к детям инфраструктуры. Например, по рассмотрению ответственности и обязанности собственников имущества устанавливать замки безопасности на окна – сейчас такие требования к застройщикам касаются лишь новых домов.

Конечно, данная проблема и в целом многие формы нарушения прав детей также связаны и с ответственностью взрослых, прежде всего родителей – в плане концепции и этому уделяется внимание.