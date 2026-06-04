От бумажных отчетов в электронный формат

Внедрение новых Правил управления профессиональными рисками предполагает усиление профилактических мер работодателя для снижения числа несчастных случаев на производстве. Об этом наш разговор с генеральным директором Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Лязат АКТАЕВОЙ.
– Лязат Мейрашевна, в чем существенная разница между действующим нормативным документом и новым проектом правил?
– Для своевременного выявления вредных и опасных факторов на предприятиях, защиты здоровья работников проводится оценка профессиональных рисков. По данным Комитета государственной инспекции труда, в 2025 году ее прошли всего 145 организаций из почти 200 тысяч действующих компаний страны. Это говорит о том, что система объективно нуждается в пересмотре, прежде всего в части цифровизации процессов.
Действующие правила, утвержденные министром труда и социальной защиты населения в 2020 году и ставшие первым нормативным документом, внедрившим управление профессиональными рисками в республике, в полной мере не отвечают вызовам сегодняшнего дня. Мы говорим о необходимости создания цифровой экосистемы охраны труда, позволяющей перейти от фиксирования данных о вредных факторах на бумажном носителе к полноценной модели, соответствующей международным стандартам.
– Назовите ключевые новшества, прописанные в проекте правил.
– Новая редакция предусматривает полную цифровизацию процессов – от подачи работодателем заявки и проведения оценки до автоматического расчета степени риска, формирования электронного отчета и контроля исполнения корректирующих мер через Единую цифровую систему социально-трудовой сферы.
При этом разделяются подходы к бизнесу: для крупных предприятий вводится комплексная интегральная оценка, тогда как для малого и микробизнеса процедура максимально упрощается. Кроме того, государство вводит квалификационные требования к привлекаемым специализированным организациям и переводит весь документооборот в электронный формат на цифровые платформы.
Проект правил устанавливает критерии для специализированных организаций, обязывая их иметь собственную или арендованную испытательную лабораторию, а также не менее трех сертифицированных экспертов (включая специалистов по медицине труда и санитарно-эпидемиологическому профилю) с последующим включением компании в единый цифровой Перечень допущенных организаций. В то же время для малого бизнеса (до 100 работников) – работодатель самостоятельно заполняет в личном кабинете Единой цифровой системы электронный чек-лист из 15 критериев. После этого система автоматически рассчитывает степень риска, и при необходимости руководитель компании формирует онлайн-план корректирующих мер. Привлечение внешних экспертов потребуется только в случае их неисполнения, что существенно снижает административную нагрузку на добросовестных предпринимателей при сохранении прозрачного дистанционного госконтроля.
– Как изменения будут выглядеть на практике?
– Алгоритм единой цифровой экосистемы управления профессиональными рисками выглядит следующим образом: работодатель через личный кабинет подает заявку на оценку профессиональных рисков, и Единая цифровая система проводит отбор специализированной организации из единого цифрового перечня. Далее последняя проводит оценку с заполнением электронных протоколов. Система автоматически анализирует данные по вредности условий труда, травмоопасности, профессиональной заболеваемости, техническому состоянию оборудования, обеспеченности средствами индивидуальной защиты. На основании этих сведений рассчитывается интегральный показатель профессионального риска по предприятию в целом.
После завершения оценки формируется электронный отчет. Работодатель заполняет план корректирующих мероприятий. Затем в онлайн-режиме осуществляется мониторинг сроков и полноты исполнения мер, а при нарушениях система формирует соответствующие уведомления.
Таким образом, государство и работодатели получают возможность перейти к постоянному цифровому мониторингу реального состояния охраны труда, профилактике профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Принципиально важно, что расчеты выполняются автоматически системой, что минимизирует субъективизм и человеческий фактор при определении степени риска.
– Каким образом проект новых правил регламентирует оценку профессиональных рисков для предприятий, функционирующих в особых производственных условиях, и как изменится госконтроль?
– Когда мы говорим об особых производственных условиях труда, то имеем в виду работы, проводимые, например, на высоте, под землей, на открытом воздухе и другие опасные виды деятельности. Для таких случаев вводится механизм ежесменной оценки рисков. Руководитель работ до начала смены обязан будет проверять условия безопасности с заполнением специального листа. Это важный механизм профилактики, потому что многие несчастные случаи происходят именно из-за изменения условий непосредственно в момент выполнения работ.
Полностью рискориентированным станет и государственный контроль. Новые правила позволят госинспекторам видеть интегральный риск предприятия в цифровой системе и сосредоточиться на организациях с высоким уровнем опасности. К слову, в 2025 году государственный мониторинг охватил 95 839 из 221 784 действующих предприятий, то есть порядка 43,2 процента.
Один из ожидаемых результатов новых правил – обеспечение прозрачности и объективности оценки профессиональных рисков, благодаря полной цифровизации всего процесса, для сохранения здоровья работников.