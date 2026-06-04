От бумажных отчетов в электронный формат

Внедрение новых Правил управления профессиональными рис­ками предполагает усиление профилактических мер работодателя для снижения числа несчастных случаев на производстве. Об этом наш разговор с генеральным директором Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Лязат АКТАЕВОЙ.

– Лязат Мейрашевна, в чем существенная разница между действую­щим нормативным документом и новым проектом правил?

– Для своевременного выявления вредных и опасных факторов на предприятиях, защиты здоровья работников проводится оценка профессиональных рисков. По данным Комитета государственной инспекции труда, в 2025 году ее прошли всего 145 организаций из поч­ти 200 тысяч действующих компаний страны. Это говорит о том, что система объективно нуждается в пересмотре, прежде всего в части цифровизации процессов.

Действующие правила, утвержденные министром труда и социальной защиты населения в 2020 году и ставшие первым нормативным документом, внедрившим управление профессиональными рисками в республике, в полной мере не отвечают вызовам сегодняшнего дня. Мы говорим о необходимости соз­дания цифровой экосистемы охраны труда, позволяющей перейти от фиксирования данных о вредных факторах на бумажном носителе к полноценной модели, соответствующей международным стандартам.

– Назовите ключевые новшества, прописанные в проекте правил.

– Новая редакция предусматривает полную цифровизацию процессов – от подачи работодателем заявки и проведения оценки до автоматического расчета степени риска, формирования электронного отчета и контроля исполнения корректирующих мер через Единую цифровую систему социально-трудовой сферы.

При этом разделяются подходы к бизнесу: для крупных предприятий вводится комплексная интегральная оценка, тогда как для малого и микробизнеса процедура максимально упрощается. Кроме того, государство вводит квалификационные требования к привлекаемым специализированным организациям и переводит весь документооборот в электронный формат на цифровые платформы.

Проект правил устанавливает критерии для специализированных организаций, обязывая их иметь собственную или арендованную испытательную лабораторию, а также не менее трех сертифицированных экспертов (включая специалистов по медицине труда и санитарно-эпидемиологическому профилю) с последующим включением компании в единый цифровой Перечень допущенных организаций. В то же время для малого бизнеса (до 100 работников) – работодатель самостоятельно заполняет в личном кабинете Единой цифровой системы электронный чек-лист из 15 критериев. После этого система автоматически рассчитывает степень риска, и при необходимости руководитель компании формирует онлайн-план корректирую­щих мер. Привлечение внешних экс­пертов потребуется только в случае их неисполнения, что существенно снижает административную нагрузку на добросовестных предпринимателей при сохранении прозрачного дистанционного госконтроля.

– Как изменения будут выглядеть на практике?

– Алгоритм единой цифровой экосисте­мы управления профессиональными рисками выглядит следующим образом: работодатель через личный кабинет подает заявку на оценку профессиональных рисков, и Единая цифровая система проводит отбор специализированной организации из единого цифрового перечня. Далее последняя проводит оценку с заполнением электронных протоколов. Система автоматически анализирует данные по вредности условий труда, травмоопасности, профессиональной заболеваемости, техническому состоя­нию оборудования, обеспеченности средствами индивидуальной защиты. На основании этих сведений рассчитывается интегральный показатель профессионального риска по предприятию в целом.

После завершения оценки формируется электронный отчет. Работодатель заполняет план корректирующих мероприятий. Затем в онлайн-режиме осуществляется мониторинг сроков и полноты исполнения мер, а при нарушениях система формирует соответствующие уведомления.

Таким образом, государство и работодатели получают возможность перейти к постоянному цифровому мониторингу реального состояния охраны труда, профилактике профессиональных заболеваний и производственного травматизма. Принципиально важно, что расчеты выполняются автоматически системой, что минимизирует субъективизм и человеческий фактор при определении степени риска.

– Каким образом проект новых правил регламентирует оценку профессиональных рисков для предприя­тий, функционирующих в особых производственных условиях, и как изменится госконтроль?

– Когда мы говорим об особых производственных условиях труда, то имеем в виду работы, проводимые, например, на высоте, под землей, на открытом воздухе и другие опасные виды деятельности. Для таких случаев вводится механизм ежесменной оценки рисков. Руководитель работ до начала смены обязан будет проверять условия безопасности с заполнением специального листа. Это важный механизм профилактики, потому что многие несчастные случаи происходят именно из-за изменения условий непосредственно в момент выполнения работ.

Полностью рискориентированным станет и государственный контроль. Новые правила позволят госинспекторам видеть интегральный риск предприятия в цифровой системе и сосредоточиться на организациях с высоким уровнем опасности. К слову, в 2025 году государственный мониторинг охватил 95 839 из 221 784 действующих предприятий, то есть порядка 43,2 процента.

Один из ожидаемых результатов новых правил – обеспечение прозрачности и объективности оценки профессиональных рисков, благодаря полной цифровизации всего процесса, для сохранения здоровья работников.