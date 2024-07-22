16 человек скончались от малоизвестного вируса Чандипура в Индии

Случаи заболевания пока зарегистрированы только в Индии

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Заразившиеся умерли в западном индийском штате Гуджарат. Всего зафиксировано 50 заболевших. Об этом сообщил министр здравоохранения штата Рашикеш Патель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«Было зарегистрировано 14 случаев заболевания вирусом Чандипура, из которых 7 пациентов госпитализированы. Три случая заболевания вирусом зарегистрированы в других штатах. Во всем штате было зарегистрировано 50 случаев заболевания вирусом Чандипура, и 16 человек погибли», — цитирует его телеканал NDTV.

Информацию о вирусе распространили по всем учреждениям системы здравоохранения штата. В тех районах, где вирус был выявлен, распылят порошок малатиона.

Отмечается, что симптомы вируса совпадают с симптомами вирусного энцефалита, что осложняет диагностику заболевания.

Вирус Чандипура, вероятно, передается через укусы комаров, клещей, москитов. Вирус малоизучен, определенного лечения или вакцины от него нет.