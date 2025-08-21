Заместитель акима Актюбинской области Жолдас Батырхан встретился с жителями села Алия Кобдинского района, у которых сгорели хозяйственные постройки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат

Напомним, 19 августа 2025 года в селе Алия Кобдинского района в хозяйственной постройке частного дома произошел пожар. Из-за сильного ветра огонь распространился на соседние дворы, общая площадь возгорания составила 1100 квадратных метров.

С самого начала ситуация находилась под контролем акима области. К тушению пожара были привлечены личный состав гарнизона ДЧС, местные исполнительные органы, департамент полиции, воинская часть 20982 и силы четырех пожарных постов. Всего было задействовано 188 человек и 25 единиц специальной техники.

"Благодаря спасателям огонь не допустили к жилым домам, удалось сохранить 16 домов. Пострадавших нет. Домашний скот также не пострадал. Пожар полностью ликвидирован. Однако девять хозяйственных построек и заготовленные на зиму корма были уничтожены огнем", - говорится в сообщении.

По поручению главы региона на место происшествия прибыл заместитель акима области Жолдас Батырхан и встретился с местными жителями. Создана специальная комиссия под руководством акима района. Сообщается, что каждой пострадавшей семье будет оказана материальная помощь для восстановления хозяйственных построек. Кроме того, корма для скота будут доставлены в полном объеме бесплатно.

Первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Айбат Жанабергенов призывает жителей строго соблюдать требования пожарной безопасности. Особенно важно хранить корма на расстоянии не менее 15 метров от жилых домов и не складировать их вблизи линий электропередачи.