16 домов удалось спасти от пожара в селе Актюбинской области

Общество
85

Заместитель акима Актюбинской области Жолдас Батырхан встретился с жителями села Алия Кобдинского района, у которых сгорели хозяйственные постройки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат

Напомним, 19 августа 2025 года в селе Алия Кобдинского района в хозяйственной постройке частного дома произошел пожар. Из-за сильного ветра огонь распространился на соседние дворы, общая площадь возгорания составила 1100 квадратных метров.

С самого начала ситуация находилась под контролем акима области. К тушению пожара были привлечены личный состав гарнизона ДЧС, местные исполнительные органы, департамент полиции, воинская часть 20982 и силы четырех пожарных постов. Всего было задействовано 188 человек и 25 единиц специальной техники.

"Благодаря спасателям огонь не допустили к жилым домам, удалось сохранить 16 домов. Пострадавших нет. Домашний скот также не пострадал. Пожар полностью ликвидирован. Однако девять хозяйственных построек и заготовленные на зиму корма были уничтожены огнем", - говорится в сообщении.

По поручению главы региона на место происшествия прибыл заместитель акима области Жолдас Батырхан и встретился с местными жителями. Создана специальная комиссия под руководством акима района. Сообщается, что каждой пострадавшей семье будет оказана материальная помощь для восстановления хозяйственных построек. Кроме того, корма для скота будут доставлены в полном объеме бесплатно.

Первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Айбат Жанабергенов призывает жителей строго соблюдать требования пожарной безопасности. Особенно важно хранить корма на расстоянии не менее 15 метров от жилых домов и не складировать их вблизи линий электропередачи.

#село #Актюбинская область #пожар #помощь #Сена

Популярное

Все
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Жить по Абаю
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Газ приходит в глубинку
Отбор в ПМКР продолжается
В интересах здоровья граждан
Осваивать международный рынок
Что волнует столичных педагогов
Следят с высоты и на земле
Сократится очередность в детские сады
Путь воды
Города готовятся к зиме
Для повышения качества услуг
Государство поддержит многодетные семьи
Оказали бесплатную юридическую помощь
Вспоминая Достоевского
Тайны древних курганов
Людям нужны доброта и внимание
Бесплатно, но за деньги
В магазинах не хватает полок местным производителям
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В режиме открытого неба
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
На Кипре отключают электричество из-за жары
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Аксакал из Улытау идет в Европу
Государство поддержит многодетные семьи
Оказали бесплатную юридическую помощь
Сократится очередность в детские сады

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]