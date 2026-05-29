Всю жизнь жила надеждой

Общество
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Дочери фронтовика помогли отправиться в Беларусь и поклониться могиле отца

фото партии «Amanat»

Для некоторых война не закончилась в мае 1945-го. Иногда она продолжается всю человеческую жизнь – в старых фотографиях, пожелтевших письмах и в надежде, которая не умирает даже спустя десятилетия.

84-летняя жительница Петропавловска Файруза Имаева всю жизнь жила с этой надеждой. Ее отец ушел на фронт в годы Великой Отечественной войны и долгое время считался без вести пропавшим. Для семьи он словно растворился в дыме войны – без могилы, без последнего прощания, без точки в судьбе. Только в конце 1970-х годов поисковики Республики Беларусь установили место его захоронения: братская могила в Полоцке.

Но даже зная, где покоится отец, дочь фронтовика долгие годы не могла туда попасть. Мечта увидеть это место оставалась слишком далекой – как огонек на другом берегу памяти.

С этой просьбой пенсионерка обратилась в общественную приемную Северо-Казахстанского областного филиала партии «Amanat». История оказалась такой человеческой и пронзительной, что к ней подключились сразу несколько человек. Сотрудники приемной связались с белорусской стороной, наладили взаимодействие с профильными структурами в Минске, затем – с военкоматом Полоцка. Депутат Петропавловского городского мас­лихата Елена Семидоцких приобрела для пенсионерки билеты в Беларусь и обратно.

А дальше случилось то, что невозможно измерить ни отчетами, ни цифрами. В Беларуси пожилую женщину встретили как родного человека: помогли с размещением, заранее нашли место братской могилы, организовали посещение мемориала. Спустя почти восемьдесят лет после войны дочь солдата наконец оказалась рядом со своим отцом.

Наверное, в такие минуты время перестает существовать. Есть только тишина мемориала, холод гранитной плиты, дрожащие руки и слезы, которые человек носил в себе всю жизнь.

– Эта история действительно тронула всех, кто был к ней причастен. Мы постарались сделать все возможное, чтобы помочь осуществить эту мечту. Пришлось подключить личные связи: через знакомых и друзей нашли контакты ответственных лиц в Минске. Очень ценно, что дочь смогла-таки поклониться памяти своего отца, – рассказала заведую­щая общественной приемной филиала партии «Amanat» Гульфира Рамазанова.

Есть истории, после которых особенно ясно понимаешь, что память – это не только памятники и официальные даты. Память – это когда дочь спустя десятилетия находит дорогу к отцу. Когда находятся люди, готовые помочь ей в этом.

#Петропавловск #память #ВОВ #солдаты #Беларусь #Файруза Имаева

