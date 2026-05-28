Тройня родилась в Туркестанской области

В областном перинатальном центре №2 Туркестанской области на 32-й неделе беременности на свет появилась первая в этом году тройня. Все трое новорожденных - девочки. Вес малышек при рождении составил 1775, 1990 и 1850 граммов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Мамой новорожденных стала 38-летняя Турсунай Оринбаева, жительница села Карамурт Сайрамского района, работающая дефектологом-логопедом. Отец семейства, Мамуржан Оринбаев, трудится учителем труда. Счастливые родители уже воспитывают троих детей: двух дочерей и сына.

По медицинским показаниям врачи провели операцию кесарева сечения, благодаря чему малышки благополучно появились на свет. Родственники уже дали тройняшкам имена - Сафия, Садия и Самия.

По словам матери, о том, что она ждет тройню, ей сообщили на 14-й неделе беременности во время ультразвукового исследования. Женщина признается, что эта новость вызвала у нее одновременно огромную радость и сильное волнение.

Спустя 22 дня после рождения девочек выписали домой с весом 2018, 2010 и 2008 граммов. Все это время недоношенные младенцы находились под строгим наблюдением медицинского персонала.

На сегодняшний день мама и новорожденные чувствуют себя хорошо. На торжественной выписке семья выразила искреннюю благодарность врачам и всему медперсоналу центра. Рождение тройни стало большим и радостным событием не только для самой семьи, но и для всего района.

По официальным данным, в 2024 году в областном перинатальном центре №2 зарегистрировано три случая рождения троен. С начала 2026 года в центре родилось уже 1810 детей, среди которых - 35 двоен и первая в текущем году тройня.