16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе

В городе Актобе суд передали уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которую обвиняют в убийстве собственной матери, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Диапазон.

Также на скамье подсудимых по той же статье оказался и 19-летний приятель обвиняемой. Об этом рассказал прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев.

В надзорном органе подчеркнули, что обвиняемые рассказали о преступлении лишь спустя несколько дней после того, как его совершили. Женщину убили в ее доме. Мотивы преступления пока не раскрываются.