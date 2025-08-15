В июле на учет поставлено 169,9 тыс. единиц автотранспортных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В том числе легковых автомобилей – 153,5 тыс. единиц, грузовых автомобилей – 9,8 тыс. единиц, автобусов – 1,6 тыс. единиц и мототранспорта – 5 тыс. единиц.

По состоянию на 1 августа количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило свыше 6,6 млн единиц, в том числе 86,7% – легковые автомобили, 9,5% – грузовые, 1,8% – автобусы и мототранспорт – 2%.

По виду используемого топлива 82,1% транспорта передвигаются на бензине, доля транспорта на смешанном топливе – 7,1%, дизельном топливе - 7%, в общем количестве транспорта доля газоболлонного составила 0,3%, еще 20 775 единиц транспорта передвигаются за счет электричества и составляют 0,3% от общего количества авто.

В тоже время из общего количества зарегистрированных транспортных средств наибольшую долю (37,5%) составляют авто с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см, с объемом двигателя до 1500 куб. см – 19,9%, с объемом двигателя от 2000 до 2500 куб. см - 15,5%, с объемом двигателя от 2500 до 4000 куб. см – 13,7%, свыше 4000 куб. см. – 9,4%.

Самое большое количество транспорта с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см в Алматинской области – 259,3 тыс. единиц, Алматы – 248,9 тыс. единиц и Астане – 196,5 тыс. единиц.