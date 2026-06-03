Свыше 1 млрд литров напитков произвели в Казахстане за 3 месяца

Статистика

Удельный вес завозных напитков составил 9,5%

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В Казахстане за три месяца выросло производство безалкогольных напитков на 28%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

В январе-марте текущего года произведено 1,1 млрд литров безалкогольных и минеральных напитков, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28%.

Экспорт продукции за этот период уменьшился на 15,8%, за рубеж отправлено 77,6 млн литров минеральной воды и безалкогольных напитков.

В свою очередь наблюдался рост импорта по данной продукции – на 34,2%. Так в вышеназванный период импортировано более 105,2 млн литров продукции. Удельный вес завозных напитков составил 9,5%.

Объем продаж на внутреннем рынке за этот период составил 1 млрд литров, что на 33,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом в Казахстане производством безалкогольных напитков занимаются 132 предприятия.

#статистика #производство #напитки

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