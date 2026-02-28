180-летие Жамбыла Жабаева отметили концертом в Алматы

Также была организована выставка, где посетители смогли ознакомиться с ценными экспонатами, связанными с жизнью и творчеством великого поэта

В честь 180-летия со дня рождения Жамбыла Жабаева, в Алматы состоялся торжественный концерт «Ата толғауы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В связи с юбилеем выдающегося поэта Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо коллективу филармонии имени Жамбыла и участникам мероприятия. Обращение Главы государства зачитал его Советник Малик Отарбаев.

«Великий жыршы в своих бессмертных произведениях воспевал такие незыблемые ценности, как патриотизм, единство, мужество, честность и справедливость. Выдающийся сын нашего народа внес неоценимый вклад в расширение горизонтов искусства айтыса, возрождение эпических традиций и укрепление казахско-кыргызских литературных связей», — говорится в тексте письма.

Вместе с тем, участие приняли Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ Султан Раев, председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов и другие.

Концертную программу представили Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» имени Н. Тлендиева, Государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова, солисты филармонии и артисты Алматинской области.

В рамках вечера также отмечено 165-летие со дня рождения Дины Нурпеисовой. Кроме того, была организована выставка, где посетители смогли ознакомиться с ценными экспонатами, связанными с жизнью и творчеством великого поэта.

