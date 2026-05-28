Мурал Розы Баглановой появился в Алматы

Фото: городской акимат

В Медеуском районе города Алматы на фасаде жилого дома по адресу мкр. Самал-3, дом 21, появился мурал с изображением народной артистки СССР, легендарной певицы Розы Баглановой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Создание мурала было реализовано по обращению жителей в акимат, после чего были организованы работы по созданию художественного объекта.

Особую значимость проекту придает тот факт, что Роза Багланова ранее проживала именно в этом доме. Теперь фасад здания стал символом памяти и уважения к великой артистке.

В рамках подготовки и реализации проекта участие принимала невестка Розы Баглановой - Марал Багланова. Она отметила, что осталась очень довольна проделанной работой и выразила благодарность за реализацию проекта.

Отныне образ народной артистки увековечен не только в памяти народа и истории отечественного искусства, но и в архитектурном облике города Алматы.