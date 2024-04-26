Число погибших тюленей на побережье Каспия выросло до 182

Обнаруженные туши находились в сильно разложившемся состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

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25 апреля в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружено 12 туш мертвых тюленей.

На место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей инспекции и местных исполнительных органов, Института гидробиологии и экологии.

«Обнаруженные туши мертвых тюленей были в сильно разложившемся состоянии, что дает основания предположить, что их гибель произошла в одно время в зимний период, и все это время туши находились в воде. Их вынесло на берег из-за западного штормового ветра, который начался 23 апреля и продолжается по сегодняшний день», – пояснили в ведомстве.

Были отобраны пробы и отбор тканей внутренних органов животных, а также клыков для проведения лабораторных исследований.

Кроме того, с 23 по 24 апреля инспекцией совместно с сотрудниками института гидробиологии и экологии обнаружены 67 туш мертвых тюленей, которые также были в разложившемся состоянии.

Всего с 29 марта по 25 апреля 2024 года обнаружено 182 туш мертвых тюленей.

Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства продолжают мониторинг береговой зоны Каспийского моря.