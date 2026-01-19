Командование ССО было создано Указом Президента Республики Казахстан в 2022 году с целью формирования универсального военного подразделения, способного выполнять наиболее сложные и ответственные задачи по защите конституционного строя и национальных интересов государства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

С момента создания Силы специальных операций последовательно укрепляют свой потенциал. Подразделения оснащаются высокотехнологичным вооружением, современной военной и специальной техникой, развивается учебно-материальная база и совершенствуется инфраструктура.

Особое внимание уделяется повышению боевой выучки и слаженности личного состава. Военнослужащие регулярно участвуют в учебно-тренировочных и тактико-специальных учениях, а также в престижных международных соревнованиях. Впервые в истории команда ССО приняла участие в SWAT Challenge 2025 в Дубае, где показала высокие результаты. Высокую оценку казахстанские спецподразделения получили и в ходе различных международных учений.

Идейным и профессиональным символом Сил специальных операций остается бордовый берет. Право носить его получают лучшие из лучших – военнослужащие, демонстрирующие высокий уровень подготовки, выдержки и преданности службе. Именно на них равняются сослуживцы и молодые казахстанцы, мечтающие служить в элитных подразделениях.

Сегодня Силы специальных операций представляют собой специально подготовленное, экипированное и технически оснащенное формирование, готовое к выполнению самых сложных задач по обеспечению национальной безопасности и суверенитета Республики Казахстан.