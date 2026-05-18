Сила армии не только в оружии
Нурали Мансуров, Астана
Когда в полутемном зале военного музея вспыхивает голограмма Вечного огня, а со старых фронтовых фотографий на посетителей смотрят лица солдат, время словно перестает существовать. Здесь прошлое уже не кажется далеким. Оно звучит в военных маршах, оживает в архивных письмах, отражается в детских глазах, внимательно рассматривающих фронтовые реликвии. И становится ясно: память о подвиге хранится не только в учебниках истории. Ее бережно сохраняют люди, для которых культура и служение Родине стали единым делом жизни.