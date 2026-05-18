Сила армии не только в оружии

Каждое четвертое воскресенье мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства Вооруженных сил – праздник тех, кто помогает армии говорить с обществом языком музыки, истории, искусства и человеческих судеб. Сегодня главным культурным пространством казахстанской армии стал Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил РК. Созданный в 2015 году, он объединил под одной крышей музейное дело, творческие коллективы, патриотическое воспитание молодежи и работу по сохранению исторической памяти.

– Культура в армии – это прежде всего сохранение национальной памяти и воспитание уважения к истории своей страны, – отмечает начальник центра заслуженный деятель РК Арман­ Асенов.

Сегодня в структуру центра входят Военно-исторический музей в Астане, музей Боевой славы в Алматы и новый музейный комплекс в поселке Родина Акмолинской области, открытый в этом году ко Дню защитника Отечества.

Военно-исторический музей в столице по праву считается крупнейшим музеем страны, посвященным военной истории Казахстана. Более 24 тыс. экспонатов – фронтовые письма, редкие документы, оружие, личные вещи ветеранов – рассказывают посетителям о судьбах людей, прошедших через войну и служение Отечеству. Ежегодно музей посещают свыше 40 тыс. человек, в том числе гости из зарубежных стран.

Особенно ярко атмосфера музея раскрылась во время акции «Ночь в музее», прошедшей 18 мая в Астане. В этот вечер музей буквально ожил. Театрализованные экскурсии, мультимедийные инсталляции, LED-экраны и интерактивные панели позволили посетителям словно перенестись в разные эпохи – от времен казахских ханов до событий Великой Отечественной войны.

Особое впечатление на гостей произвели выступления военнослужащих Творческого взвода – уникального проекта Национального военно-патриотического центра. Уже четвертый год талантливые солдаты срочной службы получают возможность не только выполнять воинский долг, но и раскрывать свои творческие способности. После завершения службы многие продолжают обучение или остаются служить в творческих коллективах армии.

– Каждый музейный экспонат – это часть истории народа, часть памяти, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений, – подчеркивает Арман Асенов.

В Алматы к Международному дню музеев открылась историко-документальная выставка «Ұлы ерлік жолы», посвященная 85-летию легендарной панфиловской дивизии. Посетители смогли увидеть редкие фотографии Бауыржана Момышулы и Малика Габдуллина, архивные документы и уникальные материалы военных лет.

Еще одним важным событием стало открытие нового музейного комплекса в поселке Родина Акмолинской области. Инициатором его создания выступил генеральный директор агрофирмы «Родина» Иван Сауэр при поддержке Министерства обороны. В создании музея приняли участие Мухтар Алтынбаев, Бахытжан Ертаев, Руслан Жаксылыков, Арман Асенов, руководитель поискового отряда «Мемориальная зона» Майдан Кусаинов и другие общественные деятели и представители Вооруженных сил страны.

Новый музей рассказывает не только о военной истории, но и о людях, чьим трудом славен родной край. Здесь особенно остро ощущается связь поколений, которую невозможно передать сухими строками учебников.

Большая работа ведется в Вооруженных силах и с подрастающим поколением. Более 280 тыс. детей и подростков объединены в республиканское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз». В военно-патриотических клубах и специализированных классах школьники изучают основы военного дела, учатся дисциплине, взаимовыручке и ответственности.

Кроме того, при Национальном военно-­патриотическом центре в Астане и Алматы работают творческие студии, где детей военнослужащих обучают вокалу, игре на домбре и хореографии. Через творчество, музыку и сцену молодые люди учатся понимать историю своей страны и чувствовать сопричастность к ее судьбе.

Неотъемлемой частью культурной жизни армии остаются Центральный ансамбль, Центральный военный оркестр и оркестры региональных гарнизонов. Их музыка давно вышла за пределы плаца. Военные музыканты представляют Казахстан на международных фестивалях, участвуют в государственных церемониях и становятся настоящими проводниками национальной культуры.

Сегодня работники культуры и искусства Вооруженных сил выполняют особую миссию. Они сохраняют историческую правду, помогают молодежи почувствовать связь с прошлым и напоминают о главном: сила армии заключается не только в оружии, но и в памяти, духовности и любви к Родине.