Сила армии не только в оружии

Нурали Мансуров, Астана

Когда в полутемном зале военного музея вспыхивает голограмма Вечного огня, а со старых фронтовых фотографий на посетителей смотрят лица солдат, время словно перестает существовать. Здесь прошлое уже не кажется далеким. Оно звучит в военных маршах, оживает в архивных письмах, отражается в детских глазах, внимательно рассматривающих фронтовые реликвии. И становится ясно: память о подвиге хранится не только в учебниках истории. Ее бережно сохраняют люди, для которых культура и служение Родине стали единым делом жизни.

фото предоставлено пресс-службой МО РК

Каждое четвертое воскресенье мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства Вооруженных сил – праздник тех, кто помогает армии говорить с обществом языком музыки, истории, искусства и человеческих судеб. Сегодня главным культурным пространством казахстанской армии стал Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил РК. Созданный в 2015 году, он объединил под одной крышей музейное дело, творческие коллективы, патриотическое воспитание молодежи и работу по сохранению исторической памяти.

– Культура в армии – это прежде всего сохранение национальной памяти и воспитание уважения к истории своей страны, – отмечает начальник центра заслуженный деятель РК Арман­ Асенов.

Сегодня в структуру центра входят Военно-исторический музей в Астане, музей Боевой славы в Алматы и новый музейный комплекс в поселке Родина Акмолинской области, открытый в этом году ко Дню защитника Отечества.

Военно-исторический музей в столице по праву считается крупнейшим музеем страны, посвященным военной истории Казахстана. Более 24 тыс. экспонатов – фронтовые письма, редкие документы, оружие, личные вещи ветеранов – рассказывают посетителям о судьбах людей, прошедших через войну и служение Отечеству. Ежегодно музей посещают свыше 40 тыс. человек, в том числе гости из зарубежных стран.

Особенно ярко атмосфера музея раскрылась во время акции «Ночь в музее», прошедшей 18 мая в Астане. В этот вечер музей буквально ожил. Театрализованные экскурсии, мультимедийные инсталляции, LED-экраны и интерактивные панели позволили посетителям словно перенестись в разные эпохи – от времен казахских ханов до событий Великой Отечественной войны.

Особое впечатление на гостей произвели выступления военнослужащих Творческого взвода – уникального проекта Национального военно-патриотического центра. Уже четвертый год талантливые солдаты срочной службы получают возможность не только выполнять воинский долг, но и раскрывать свои творческие способности. После завершения службы многие продолжают обучение или остаются служить в творческих коллективах армии.

– Каждый музейный экспонат – это часть истории народа, часть памяти, которую мы обязаны сохранить для будущих поколений, – подчеркивает Арман Асенов.

В Алматы к Международному дню музеев открылась историко-документальная выставка «Ұлы ерлік жолы», посвященная 85-летию легендарной панфиловской дивизии. Посетители смогли увидеть редкие фотографии Бауыржана Момышулы и Малика Габдуллина, архивные документы и уникальные материалы военных лет.

Еще одним важным событием стало открытие нового музейного комплекса в поселке Родина Акмолинской области. Инициатором его создания выступил генеральный директор агрофирмы «Родина» Иван Сауэр при поддержке Министерства обороны. В создании музея приняли участие Мухтар Алтынбаев, Бахытжан Ертаев, Руслан Жаксылыков, Арман Асенов, руководитель поискового отряда «Мемориальная зона» Майдан Кусаинов и другие общественные деятели и представители Вооруженных сил страны.

Новый музей рассказывает не только о военной истории, но и о людях, чьим трудом славен родной край. Здесь особенно остро ощущается связь поколений, которую невозможно передать сухими строками учебников.

Большая работа ведется в Вооруженных силах и с подрастающим поколением. Более 280 тыс. детей и подростков объединены в республиканское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз». В военно-патриотических клубах и специализированных классах школьники изучают основы военного дела, учатся дисциплине, взаимовыручке и ответственности.

Кроме того, при Национальном военно-­патриотическом центре в Астане и Алматы работают творческие студии, где детей военнослужащих обучают вокалу, игре на домбре и хореографии. Через творчество, музыку и сцену молодые люди учатся понимать историю своей страны и чувствовать сопричастность к ее судьбе.

Неотъемлемой частью культурной жизни армии остаются Центральный ансамбль, Центральный военный оркестр и оркестры региональных гарнизонов. Их музыка давно вышла за пределы плаца. Военные музыканты представляют Казахстан на международных фестивалях, участвуют в государственных церемониях и становятся настоящими проводниками национальной культуры.

Сегодня работники культуры и искусства Вооруженных сил выполняют особую миссию. Они сохраняют историческую правду, помогают молодежи почувствовать связь с прошлым и напоминают о главном: сила армии заключается не только в оружии, но и в памяти, духовности и любви к Родине.

#армия #музей #День работников культуры и искусства Вооруженных сил

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
От концепции – к реальным проектам
Будущий лес начинается с маленького семечка
Сила армии не только в оружии
Кадеты показали класс
От финишной прямой к новому старту
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

От финишной прямой к новому старту
От концепции – к реальным проектам
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать…
Свекла для сахарных заводов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]