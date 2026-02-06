При обысках у подозреваемых изъяли оружие, боеприпасы, наркотики и крупные суммы денег

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

КНБ совместно с МВД при координации Генеральной прокуратуры провели спецоперацию по пресечению деятельности ряда преступных группировок, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам, легализации краденного автотранспорта и другим преступлениям, сообщает Kazpravda.kz

- Мероприятия проведены единовременно в городах Алматы и Шымкент, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, а также областях Абай и Жетісу. Задержано 20 человек, 10 из которых водворены в ИВС, - проинформировали в КНБ.

В ходе обысков у подозреваемых изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства и крупные суммы денег, а также иные вещественные доказательства.

Проводятся досудебные расследования, добавили в комитете.