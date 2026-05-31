Полицейских робот-собак внедрили для обеспечения безопасности в Актау

В Актау внедряют роботизированные платформы нового поколения. Современные комплексы будут использоваться для патрулирования общественных мест, мониторинга оперативной обстановки и профилактики правонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Как отметили в ведомстве, роботизированные системы оснащены современными средствами видеонаблюдения и способны в режиме реального времени передавать информацию в Центр оперативного управления.

Это позволит повысить эффективность контроля за общественным порядком и оперативность реагирования на различные происшествия.

«Робот-собаки будут использоваться для патрулирования общественных мест, мониторинга оперативной обстановки и профилактики правонарушений. Комплексы оснащены современными системами видеонаблюдения и способны в режиме реального времени передавать информацию в Центр оперативного управления. Кроме того, роботизированные платформы могут выявлять подозрительные предметы, фиксировать признаки задымления и возгорания с последующей автоматической передачей сигнала экстренным службам. В перспективе рассматривается возможность их применения при проведении специальных и антитеррористических мероприятий», - отметили в МВД РК.

В ведомстве также сообщили, что после дополнительной модернизации роботы смогут использоваться для дистанционного обследования опасных объектов и перемещения подозрительных предметов без риска для жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов.

Ранее подобные роботизированные платформы уже были внедрены в Астане и Алматы. Теперь современные технологии будут задействованы и для обеспечения безопасности жителей и гостей Актау.