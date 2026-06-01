Миллионные долги по отпускам накопила поликлиника в Акмолинской области

После вмешательства прокуратуры медработникам выплатили отпускные на сумму 8,8 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональный надзорный орган

Прокуратура Целиноградского района в ходе проверки в сфере трудового законодательства установила задолженность по выплате отпускных перед 31 работником ГКП на ПХВ «Целиноградская районная поликлиника» на общую сумму 8,8 млн тенге.

«По акту прокурорского надзора указанная задолженность погашена в полном объеме виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, тем самым защищены конституционные права 31 медицинских работников», – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в ЗКО 38 работодателей были оштрафованы на 7,7 млн тенге за допущения задолженности по выплате зарплаты.