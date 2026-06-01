Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане

На это указывают данные о пресечении нарушений при вывозе топлива

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Погранслужба КНБ сообщила о пресечении свыше 2 400 фактов незаконного провоза горюче-смазочных материалов через госграницу с начала 2026 года, передает Kazpravda.kz

Объем изъятой продукции (бензин, дизельное топливо, керосин) превышает 300 тонн, а их стоимость составляет около 60 млн тенге.

«Виновные привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РК. Данные действия направлены на обеспечение энергетической безопасности страны и недопущение теневого оборота ГСМ. Работа в данном направлении продолжается», – заявили в КНБ.

Ранее в Жамбылской области пресекли факты незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны. Некоторые граждане переоборудовали автомобили, устанавливая дополнительные топливные баки. Это позволяло искусственно увеличивать объёмы топлива для последующего вывоза и перепродажи.