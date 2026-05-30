Крупный инвестпроект пытались сорвать в Акмолинской области

Его общая стоимость превышает 18 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Степногорска совместно с Комитетом по защите прав инвесторов защитила права инвестора, реализующего один из крупных проектов региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа

В Степногорске прокуроры помогли сохранить реализацию масштабного инвестиционного проекта стоимостью 18,3 млрд тенге, который оказался под угрозой из-за ареста имущества и блокировки банковских счетов компании. В рамках проекта планируется создание 500 новых рабочих мест.

Было установлено, что в рамках исполнительного производства судебным исполнителем были наложены аресты на имущество компании и ограничения на банковские счета. При этом стоимость арестованных активов значительно превышала сумму взыскания.

Такие меры фактически парализовали операционную деятельность предприятия и создали реальные риски остановки инвестиционного проекта.

После вмешательства прокуратуры права инвестора были полностью восстановлены. Необоснованные ограничения и аресты отменены, а угроза срыва проекта устранена.

Работа по защите бизнеса и инвестиций продолжается и находится на особом контроле.

Прокуратура Акмолинской области напоминает: если вы являетесь инвестором и столкнулись с административными барьерами или нарушениями ваших прав, незамедлительно обращайтесь по телефонам: 8 (705) 129-11-40 или в Call-центр 115.

