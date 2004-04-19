20/04/04 - Закон Республики Казахстан

О присоединении Республики
Казахстан к Договору Всемирной организации
интеллектуальной собственности по авторскому
правуРеспублике Казахстан присоединиться к
Договору Всемирной организации
интеллектуальной собственности по авторскому
праву, принятому в Женеве 20 декабря 1996 года.
Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, 16 апреля 2004 года, № 547-II ЗРК
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